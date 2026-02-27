MSIのAIミニPC「Cubi NUC AI+」発表　Copilot+対応で法人導入を加速

エムエスアイコンピュータージャパンは、3月5日より新しいPC「Cubi NUC AI+ 2MG-043JP」「Cubi NUC AI+ 2MG-044JP」を発売する。これらの製品は、高性能なAI処理能力を活かしたビジネス向けCopilot+ PCとして提供される。

「Cubi NUC AI+ 2MG-043JP」は、インテル Core Ultra 7 258Vと32GBのメモリを搭載し、高い処理能力を提供する。特にAIアシスタント機能が充実しており、メール作成や資料の要約などをスムーズに行えるという。加えて、デュアルLANやWi-Fi 6Eにも対応しており、高速で安定したネットワーク環境を実現する。

一方、「Cubi NUC AI+ 2MG-044JP」は、インテル Core Ultra 5 226Vや16GBメモリを搭載し、必要なビジネス機能を網羅しつつ、リーズナブルな選択肢として提供される。セキュリティにも力を入れており、指紋認証やTPM2.0を採用。Windows 11 Proの搭載により、法人利用に最適化されている。

両モデルとも、Thunderbolt 4に対応し、3画面までの出力が可能で、多様な業務環境に柔軟に対応できる。さらに、再生プラスチックの筐体や再生段ボールの梱包材利用など、環境への配慮も追及した製品だ。