1万円切りで磁気スイッチ＆ラピッドトリガー対応　センチュリー「MagSwift」登場

センチュリーは3月上旬より、「RACEN 磁気スイッチ式ゲーミングキーボード MagSwift」を発売する。価格は9,900円で、白モデル（型番：CRC-GKMGRT01WT）と黒モデル（型番：CRC-GKMGRT01BK）の2色展開となる。

MagSwiftは、0.01mm単位でアクチュエーションポイントを調整可能なラピッドトリガー機能を搭載した80％サイズのテンキーレスゲーミングキーボードだ。FPSや対戦アクションゲームのプレイヤーにとって重要な素早く正確な入力をサポートする。また、磁気式キースイッチの採用により、接点がなく滑らかで高耐久な打鍵感を提供するとしている。

ガスケットマウント構造はキーボード内部での振動や打鍵音を抑制し、長時間のプレイでも快適な操作環境を提供する一方、14種類のRGB発光パターンに対応しており、キーごとにライティング設定が可能だ。専用ソフトウェアを使用すれば、キーの挙動をSOCDやマクロなどのカスタマイズ可能にし、高度な入力制御機能にも対応する。

マウス操作スペースを容易に確保できる80％サイズの日本語配列テンキーレス設計により、ゲーム環境の競技性とカスタマイズ性を両立する。プロゲーマーだけでなく、カジュアルゲーマーも快適に利用できるよう設計されている。