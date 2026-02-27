Wi-Fi 7対応B850M採用！ AORUS神鷹凛スペシャルセットが数量限定

ニューエックスは、GIGABYTEストア【公式】にて新たに「AORUS神鷹凛スペシャルセット」を販売開始する。価格は46,500円で、数量限定とされている。

AORUS神鷹凛スペシャルセットは、先進のゲーミング体験を提供するために構成された4点セットである。セットに含まれるのは、B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-Pマザーボード、C201 PANORAMIC ICE PCケース、UD850GM PG5 V2電源ユニット、そして神鷹凛フィギュアだ。

各コンポーネントには特有の特徴がある。マザーボードは、12+2+2フェーズ・デジタル電源設計や、一体型ヒートシンクを備えたMicroATXゲーミング・マザーボードで、Wi-Fi 7対応など最新技術を搭載する。PCケースはミドルタワー型で、ガラスパネルを採用したスタイリッシュなデザインを特徴とし、ARGBファンを内蔵しソフトウェア制御も可能だ。電源ユニットは850Wで80PLUS Gold認証を取得し、安定した電源供給を誇る。特典として含まれる神鷹凛フィギュアは全4種類のうち、いずれかがランダムに同梱されるという。

このスペシャルセットは、GIGABYTEストア【公式】で購入可能で、なくなり次第終了となる。