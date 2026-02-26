MSI、数量限定「MLG LIMITED EDITION」発売｜Ryzen 7 9800X3D×RTX 5070 Ti搭載の最強ゲーミングPC

エムエスアイコンピュータージャパンは、MSIオリジナルキャラクター「Loong：NIA」のデザインが施された数量限定ゲーミングPC「MSI MLG LIMITED EDITION」を、2月27日より発売する。価格は458,000円だ。

MSIの最新ゲーミングPC「MSI MLG LIMITED EDITION」は、同社のオリジナルキャラクター「Loong：NIA」をテーマにしたデザインが特徴で、情熱的なレッドカラーを基調とした外観が目を引く。主要パーツのマザーボードやグラフィックスカード、ケース、水冷クーラー、電源ユニット全てに専用デザインが施され、PCデスクの風景を鮮やかに彩るコレクターズアイテムとなっている。

スペック面でも妥協がなく、CPUに「AMD Ryzen 7 9800X3D」、グラフィックスカードに「GeForce RTX 5070 Ti 16G」を採用しており、AAAタイトルのゲームも快適に動作するという。また、32GBのメモリと2TBのSSDを搭載しているため、ゲームのみならず動画編集などのクリエイティブ作業にも最適である。

デザインにおいては270度ガラスパネルを採用したピラーレスPCケースが特徴で、ARGBファンを7基搭載し、デスク上を華やかに演出する。さらに、水冷クーラーのヘッド部分には付属のNIAフィギュアやお好きなフィギュアを飾ることができ、個性を演出することが可能だ。

発売に合わせて記念キャンペーンも予定されており、この特別なPCを手に入れる絶好の機会となる。