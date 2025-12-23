ASUS、日本限定の超軽量ノート「Zenbook SORA」第2世代を発表 16型で1.2kg、14型は33時間駆動を実現

ASUSは2月25日、日本限定モデルとなるZenbookシリーズ「ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607OA)」「ASUS Zenbook SORA 14 (UX3407NA)」を発表した。いずれも3月25日より発売を予定している。

Zenbook SORAシリーズは昨年登場した新ラインとなり、日本独自の製品名を採用したモデル。第2世代となり、新たに16型の「Zenbook SORA 16 (UX3607OA)」が追加された。

また筐体の素材には高耐久かつ指紋がつきにくいハイテクセラミック素材、独自開発の「セラルミナム」を使用していることが特徴。アルミニウムとセラミックをあわせた素材を使用することで、滑らかな手触りと、軍用規格（MIL-STD 810H）に準拠する堅牢性を両立している。

また、持ち運びやすさ、作業性能、バッテリー駆動時間などをバランスよく取り入れた「Copilot+ PC」となっている。

驚異の軽さを実現した大画面モデル「ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607OA)」

ASUS Zenbook SORA 16(UX3607OA)は、16型大型ディスプレーを搭載しながら、約1.2kgの軽さを実現したモデル。



16型になったことで作業領域は格段に広がったが、薄さは13.8mm（最薄部）～16.5mm（最厚部）、重量も1.2kgで従来の「大画面＝重い」という常識を覆している。

CPUには「Snapdragon X2 Elite Extreme」を搭載。内蔵のQualcomm Hexagon NPUは、最大80TOPSというAI演算性能を実現しており、複雑なAI処理やマルチタスクもスムーズにこなす。



グラフィックスにはCPU内蔵のQualcomm Adreno GPU、メインメモリーは48GB（LPDDR5X-9523）を標準搭載。ストレージには1TB（PCI Express 4.0 x4接続）を採用する。

ディスプレーは16.0型の大画面3K有機EL（2880×1800ドット）を採用。アスペクト比16:10の画面比率により、ブラウジングや資料作成時の垂直方向の視認性を高めている。さらに120Hzのリフレッシュレートに対応し、滑らかな映像体験が可能だ。

バッテリー駆動時間はメーカー公表値が約22時間、JEITA測定3.0では約12.1時間（動画再生時）、約13.8時間（アイドル時）を実現。30分で50％まで回復する急速充電にも対応している。



インターフェースにはHDMI×1、USB4（Type-C）×2、USB 3.2（Type-A）×1、SDカードリーダーも備える。サイズは幅352.5×奥行242.4×高さ13.8～16.5mm。

カラーは「ザブリスキーベージュ」の1色展開。価格は、Microsoft 365 Personal（24ヵ月）/ Office Home＆Business 2024オプション付きモデルが36万9800円、付帯なしモデルが33万9800円となる。

33時間のスタミナを誇る「ASUS Zenbook SORA 14 (UX3407NA)」

ASUS Zenbook SORA 14（UX3407NA）は、持ち運びを最優先するユーザーに向けた14型モデル。



13.3型クラスのフットプリントに14型ディスプレイを収め、重さ約990gを実現している。

CPUにはSnapdragon X2 Eliteを採用。電力効率が高く、発熱を抑えながらもCopilot+ PCとして必要なAI処理能力をしっかり確保。メモリーは32GB（LPDDR5X-9523）、ストレージは1TBを搭載している。

ディスプレーは14.0型（1920×1200ドット）の有機ELを搭載。グレア仕様で色の再現性が高く、写真や動画のチェックにも最適だ。ブルーライトを低減する設計により、長時間の作業でも目が疲れにくいのも大きなメリットと言える。

バッテリー駆動時間はメーカー公表値で約33時間で、JEITA測定3.0では約20.0時間（動画再生時）、約25.5時間（アイドル時）を実現。バッテリー残量を気にせず、場所を選ばない自由なワークスタイルを叶える一台だ。



インターフェースはHDMI×1、USB4（Type-C）×2、USB 3.2（Type-A）×1などを備える。製品サイズは幅310.7×奥行213.9×高さ13.4～15.9mm。

カラーバリエーションは、「アイスランドグレー」と「ザブリスキーベージュ」の2色を用意。価格は、Officeオプション付きモデルが26万9800円、付帯なしモデルが23万9800円からとなっている。