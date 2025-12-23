ASUS、静音＆モダンデザインの新型デスクトップPC「ASUS V500」発表　価格は10万9800円〜

ASUS JAPANは2月26日、高性能でありながらインテリアに溶け込むモダンデザインのデスクトップPC「ASUS V500 Mini Tower」シリーズと「ASUS V500 SFF」を発表した。この新シリーズは、クールで静かな動作音を実現し、家庭やオフィスにおいてワンランク上の快適さを提供するという。価格は、10万9800円から。

「ASUS V500 Mini Tower」は、AMD Ryzenやインテル Coreプロセッサを搭載した2製品7モデルを展開し、「ASUS V500 SFF」ではタワー型としてコンパクトな形状で5モデルが用意されている。どちらのシリーズも銅製冷却システムを搭載し、柔らかな輪郭とぬくもりのあるデザインで家庭やオフィスに調和する。

プロフェッショナル向けの高性能モデルとして、どのような作業にも適した高性能が特徴だ。ASUS V500 Mini Towerは、複数のプロセッサ選択肢により、個人用またはビジネス用としての対応力を持つ。一方、ASUS V500 SFFは省スペースで設置でき、コンパクトな場所にも対応可能だ。

冷却システムは、銅製ヒートパイプを用いることにより動作音を抑え、また、双方向のAIノイズキャンセリング技術を搭載し、静音化された環境で快適なオンライン会議を可能にする。米国軍事規格に準拠した品質テストをクリアした堅牢設計も、製品の信頼性を支えている。

購入者には、「ASUSのあんしん保証」が提供され、あらゆる故障や損傷に対してサポートを受けることができる。