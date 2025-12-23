ASUS、デュアル有機EL搭載「Zenbook DUO UX8407AA」発表　Core Ultra 9採用の新型ノートPC

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ASUS JAPANは2月25日、最新のインテル Core Ultraプロセッサーを搭載した新しい「ASUS Zenbook DUO UX8407AA」と「ASUS Zenbook S14 UX5406AA」を発表した。これらの新製品は、3月下旬および3月18日に発売される予定だ。

　ASUS Zenbook DUO UX8407AAは、14インチのデュアル有機ELディスプレイを搭載し、デュアルディスプレイモードやデスクトップモードなど、5つのモードで作業可能だ。軽量で耐摩耗性に優れた「セラルミナム」加工を施し、重量は約1.35kg。インテル Core Ultra X9 プロセッサー 388Hを搭載し、AI機能による高いパフォーマンスを実現している。

　一方、ASUS Zenbook S14 UX5406AAは、14型の3K有機ELディスプレイを採用し、最薄部約11.9mm、軽さ約1.2kgを実現した。天板は「セラルミナム」を用いた新デザインで、スタイリッシュさと耐久性を併せ持ち、省電力型のインテル Core Ultra 9 プロセッサー 386Hを搭載している。

　両製品はAIノイズキャンセリング機能を持ち、双方向でクリアな音声チャットを可能にする。他の特徴として、軍事規格のMIL規格に準拠した高い堅牢性を誇る点や、多様なインターフェースの充実も見逃せない。

