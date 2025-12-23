Snapdragon X搭載で約1.1kg ASUS「Zenbook SORA 16」正式発表
ASUS JAPANは5月22日、最新のSnapdragon Xプロセッサーを搭載し、大画面16型ノートPCでありながら軽量約1.1kgを実現した「ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA)」を発表した。ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA)は4つのモデルが展開され、価格は20万9800円から。
「ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA)」は、Qualcomm Snapdragon Xプロセッサーを搭載し、AIタスクに強いNPU 45TOPSと16GBメモリを搭載する。カラーはザブリスキーベージュとアイスランドグレーから選べる。製品の特徴として、バッテリー駆動時間は動画再生時で約37.6時間を誇り、急速充電機能によりわずか30分で50%の充電が可能だという。
ASUSは、この新製品の登場に合わせて「ASUS Zenbook SORA 5,000円分デジタルギフトプレゼントキャンペーン」を開催する。このキャンペーンでは指定のASUS Zenbook SORAシリーズを購入し応募すると、5,000円分相当の選べるデジタルギフトがもらえる。
また、ASUS独自開発のセラルミナム素材を採用。耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、触り心地は高級感に満ちる。さらに、この製品はOLEDディスプレイを搭載し、DCI-P3 100%の広色域表示とブルーライト軽減を特長とし、DisplayHDR True BlackおよびTÜV Rheinland のフリッカーフリー認証も取得している。また、指先一つで開閉できるEasyLiftヒンジやAI対応のアプリ“StoryCube”を搭載し操作性も向上している。
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