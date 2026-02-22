このページの本文へ

ウェンディーズで新発売

アボカド好き歓喜！アボどっさり×肉×トルティーヤの最強「コブサラダ風」バーガー

2026年02月22日 17時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

春らしいフレッシュな野菜たっぷり！

　ウェンディーズ·ファーストキッチンは2月19日から「カリフォルニアバーガー」など、4種の新商品を発売中。

コブサラダをイメージした「カリフォルニアバーガー」

　ウェンディーズ· ファーストキッチンでは、アメリカ各地で有名な料理や食材などをテーマにした「アメリカンジャーニー」シリーズを展開している。今回、シリーズとして昨年も登場した「カリフォルニアバーガー」など、4種の新商品を発売。

　カリフォルニアが発祥ともいわれる“コブサラダ”をイメージして選定したアボカドマヨネーズやコブマヨソースが、ビーフパティやチキンフィレ肉の旨みをより引き立てる仕上がりだとか。

　今年は食感のアクセントとして、アメリカの定番「タコサラダ」に使用されているトルティーヤチップスを加えてパワーアップさせえている。

▲「カリフォルニアバーガー」（950円）

　カリフォルニア州をテーマにしたボリューム感あふれる本格バーガー。ウェンディーズオリジナルのジューシーなビーフ100%パティに「コブサラダ」をイメージして、アボカドマヨとコブマヨソースを組み合わせている。

　また、トルティーヤチップスを食感のアクセントに加え、店内でスライスした新鮮なトマトやレタスでフレッシュさをプラスした春限定バーガー。

▲「カリフォルニアバーガーダブル」（1350円）

　ウェンディーズオリジナルのジューシーなビーフ100%パティを2枚使用したボリューミーな商品。

　「コブサラダ」をイメージして、アボカドマヨとコブマヨソース、パリッと食感が楽しめるトルティーヤチップスを組み合わせた、見た目にもインパクトたっぷりな春限定バーガーです。

▲「カリフォルニアチキンフィレバーガー」（850円）

　柔らかいフィレ肉とサクサクの衣が特徴のウェンディーズオリジナル「ホームスタイルチキン」に、カリフォルニアで考案された「コブサラダ」をイメージして、アボカドマヨとコブマヨソースを組み合わせている。

　パリッと食感が楽しめるトルティーヤチップスや、新鮮なトマトとレタスでフレッシュさをプラスした春限定バーガー。

▲「Jr.カリフォルニアバーガー」（600円）

　カリフォルニアバーガーをJr.サイズにアレンジした商品。

　濃厚なアボカドマヨとコブマヨソースに、パリパリのトルティーヤチップス、トマトやレタスでフレッシュさをプラスした、手軽なサイズ感の春限定バーガー。

アボカドマヨ×コブマヨのWにそそられる
アボカド好きは試したい！

　濃厚なソースやクリーミーなアボカドと春らしいフレッシュな野菜が楽しめる春の新作バーガー。

　アボカドどっさりのビジュアルにもそそられるし、アボカドマヨとコブマヨソースの「Ｗマヨ」の組合せはもう間違いないだろう。アボカド好きにとってたまらない！

　春の行楽やピクニックにも。アボカドを感じながらいただいてみたい。

　（※文中の価格はすべて税込）

