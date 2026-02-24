まさかの…！丸亀製麺×ドラゴンボールZがコラボ 「ドラゴンボールうどーなつ」など登場するぞ

丸亀製麺は3月3日より、国民的アニメ作品「ドラゴンボールZ」とコラボレーションした期間限定キャンペーンを全国の店舗で開始します。

キャンペーン期間中は、「ドラゴンボールZ」の世界観をモチーフにしたコラボ商品や限定デザインの企画を展開し、店舗ロゴも特別仕様に変更します。

▲コラボ中は「丸亀製麺」が「丸亀製麺（まるかめせいめん）」に

「ドラゴンボールZ」の世界観が詰まったコラボ商品が登場！

今回のコラボレーションでは、丸亀製麺の定番商品をベースに、「ドラゴンボールZ」に登場するモチーフを取り入れたフードメニューが登場します。

▲ドラゴンボールうどーなつ（チョコ味） 590円

販売期間：3月3日～4月6日

丸亀製麺のうどんを30％以上使用した「丸亀うどーなつ」をベースに、にんじんペーストを練り込んだ生地を揚げ、チョコレートでコーティングした商品です。

7個入りで、星型の砂糖菓子をつけることで、ドラゴンボールを再現できる仕様となっています。

3月3日～16日の第1弾は神龍、3月17日～4月6日の第2弾では孫悟空が描かれたオリジナルデザインの限定カップで販売します。

▲仙豆風天ぷら 290円

販売期間：3月3～16日

作品内に登場する「仙豆」をイメージした枝豆の天ぷらです。枝豆を天ぷら粉で揚げています。

▲元気玉おむすび 半熟玉子入り 420円

販売期間：3月17日～4月6日

孫悟空の技「元気玉」をモチーフとした、ボリューム感のあるおむすびです。白米で半熟玉子を包み、白ごまとすりごまをまぶして天ぷら粉で揚げています。

「うどん札」がドラゴンボールZの限定デザインに！

キャンペーン期間中は、うどん1杯の注文ごとに配布される「うどん札」もドラゴンボールZの限定デザインになります。第1弾と第2弾を合わせて全30種に加え、シークレット2種が用意されており、配布期間によってデザインが切り替わります。

▲第1弾 全15種＋シークレット1種

期間：3月3日～16日

▲第2弾 全15種＋シークレット1種

期間：3月17日～4月6日

うどん一杯と対象コラボ商品の購入で

ノベルティがもらえる！

さらに、対象商品の購入に応じてオリジナルノベルティがもらえる企画も実施。内容はコラボ前半と後半で変わります。

▲第1弾：3月3日～16日

「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルクリアステッカー」 全5種

条件：好きなうどん一杯と「仙豆風天ぷら」を購入

▲第2弾：3月17日～4月6日

「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルピック」 全5種

条件：好きなうどん一杯と「元気玉おむすび 半熟玉子入り」を購入

その他、購入レシートで応募できる抽選キャンペーン、SNS上で参加できるフォトコンテストも実施します。

新宿御苑前店では店内が「ドラゴンボールZ」一色に！

加えて、新宿御苑前店では3月3日～29日の期間限定で、店内外をドラゴンボールZの世界観で装飾した特別仕様の店舗として営業します。

看板や暖簾、壁面装飾に加え、従業員の制服もコラボ仕様となり、通常営業と同じメニューを提供しながら特別な空間演出が行われます。

こだわりのコラボメニューに注目！

「ドラゴンボールZ」の世界観をそのまま食体験に落とし込んだコラボ企画が3月3日よりスタートします。

「丸亀うどーなつ」でドラゴンボールを完成させたり、元気玉をイメージしたおむすびを頬張ったりと、ファン心をくすぐる仕掛けが随所に散りばめられています。

コラボの内容は期間によって変わるので、何度か足を運んでみてはいかがでしょうか。

