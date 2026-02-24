【ご褒美】すき家「牛カルビ焼肉丼」が今年も！ボリュームたっぷり「特盛」も用意

すき家は3月3日9時より「牛カルビ焼肉丼」各種を販売する。

恒例「牛カルビ焼肉丼」が今年も

牛丼チェーン「すき家」では、「牛カルビ焼肉丼」を期間限定メニューとして近年は毎年発売している。今年も復活。

▲牛カルビ焼肉丼（並盛）750円（ごはん大盛）800円（特盛）1150円

にんにくの旨みやリンゴの甘みが詰まった特製だれを絡めた牛カルビを、注文ごとに店内で焼き上げてご飯に盛り付けて提供。



牛カルビの旨みたっぷりでジューシー。思わずごはんを“かっこみ”たくなる味わいなんだとか。



同時に、旨辛なキムチが牛カルビの旨みを引き立てる「キムチ牛カルビ焼肉丼」や、シャキシャキの青ねぎやまろやかなたまごが楽しめる「ねぎ玉牛カルビ焼肉丼」など、様々なバリエーション商品も販売。



いずれも、並盛、ごはん大盛、特盛のサイズを用意している。

▲キムチ牛カルビ焼肉丼（並盛）960円（ごはん大盛）1010円（特盛）1360円

▲ねぎ玉牛カルビ焼肉丼（並盛）960円（ごはん大盛）1010円（特盛）1360円

▲とろ～り3種のチーズ牛カルビ焼肉丼（並盛）960円（ごはん大盛）1010円（特盛）1360円

▲にんにく牛カルビ焼肉丼（並盛）820円（ごはん大盛）870円（特盛）1220円



また、好きなメイン商品と一緒に味わえる「牛カルビ焼肉皿」も用意している。

▲牛カルビ焼肉皿（並盛）650円（2倍盛）1050円

ガッツリ「特盛」も魅力！

毎年好評の「牛カルビ焼肉丼」。例年だと、牛丼よりパンチがあって、いつもの牛丼より“ガッツリ”とかっこめるのが魅力だ。



ボリュームたっぷりの特盛も用意されているため、金曜の夜に自分へのご褒美として食べるなど、プチ贅沢メニューとしても楽しめるぞ。



バリエーションメニューもたくさん用意されていて、どれにするか選ぶ段階から楽しそう〜！

（※文中の価格はすべて税込）