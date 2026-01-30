MSI、Intel Core Ultra 200S対応「PRO H810M-E」発表　PCIe 5.0＆2.5G LAN搭載で16,480円

エムエスアイコンピュータージャパンは2月25日、最新のIntel Core Ultra 200Sシリーズプロセッサーに対応した「PRO H810M-E」を2月27日に16,480円で発売することを発表した。「PRO H810M-E」は、Micro-ATXフォーマットを採用したマザーボードで、2.5G LANやUSB Type-Cヘッダーも搭載し、外付けデバイスの利用に便利な仕様となっている。

「PRO H810M-E」は、コストパフォーマンスに優れることが特徴だ。PCIe 5.0 x16スロットの搭載により、最新のグラフィックスカードに対応できる。また、高速で安定したネットワーク環境を構築できる2.5G LANや、グラフィックスカードの交換が容易なEZ PCIe Clip IIも兼ね備えている。デザイン面では、あらゆる環境に馴染むシンプルな外観だ。

ケースとの親和性を高めるため、PRO H810M-EにはフロントUSB Type-Cピンヘッダーが装備されていることも特筆すべき点だ。このピンヘッダーの搭載により、最新のPCケースと組み合わせても問題なく使用できる。さらに、3基のARGBヘッダーを備えており、ライティング表示にこだわるユーザーにも適している。