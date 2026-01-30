MSI、AMD Ryzen 5000対応のB550マザーボード新製品を発表　最安11,980円の高コスパモデル

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは、AMD Ryzen 3000, 4000, 5000シリーズプロセッサーに対応したB550チップセット搭載のマザーボード「PRO B550M-B」と「B550M-A PRO」を、2月27日より発売する。プロセッサーの性能を最大限に引き出しつつ、コストパフォーマンスが優れる設計となっている。価格は「PRO B550M-B」が13,980円、「B550M-A PRO」が11,980円だ。

　「PRO B550M-B」は、コストパフォーマンスを重視したPCに最適なMicro-ATXマザーボードとして設計された。DDR4メモリに対応しており、5V ARGBヘッダーを搭載しているため、MSI Mystic Light経由でLEDデバイスを自由に制御可能だ。また、フロントUSB Type-C用ヘッダーを備え、最新PCケースとの組み合わせが可能である。金属補強済みのSteel Armor仕様のPCIeスロットは、大型グラフィックスカードをしっかりと保持する構造になっている。

　一方、「B550M-A PRO」は、同様にDDR4メモリに対応したMicro-ATXマザーボードで、2oz銅層を備えたPCBにより回路伝送の安定性と放熱性が向上している。EZ Debug LED機能により、トラブル発生時の原因特定が容易だ。高速なM.2 SSDを運用可能とするM.2 Gen4スロットも搭載されている。

