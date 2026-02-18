ASUS、最大310Hz駆動のTUF Gaming新型「VG259QMRL5A」発表　0.3ms応答のFast IPS採用

ASUS JAPANは、TUF Gamingシリーズの最新モデルとして、「TUF Gaming VG259QMRL5A」を発表した。この24.5型フルHDゲーミングモニターは、最大310Hzのリフレッシュレートと0.3msの応答速度を誇り、2月20日から販売が開始される。この製品は、高度なFPS／eスポーツ環境を求めるユーザーから、デスクスペースを有効に活用しようとする人たちまで、多様なニーズに対応する。

TUF Gaming VG259QMRL5Aは、ASUSのFast IPSパネルを採用し、スピードと画質を高次元で両立している。特に競技性の高いFPSやアクションゲームにおいて、その性能を最大限に引き出すための新世代AIテクノロジーを搭載。AI CrosshairやAI Visual機能により、視認性を最適化し、ゲームプレイをサポートする。

また、ASUS DisplayWidget Centerにより、直感的な操作が可能で、OSDメニューの設定やプロファイルの切り替えがマウス操作で完結する。接続性も優れており、2つのHDMI 2.0ポートとDisplayPort 1.4を備えているため、PCから家庭用ゲーム機まで幅広いデバイスとの接続が可能だ。

さらに、このモニターは、多様な映像性能を誇り、VESA DisplayHDR 400に準拠し、sRGBカバー率99%の色再現を実現している。ただのゲームモニターに留まらず、フリッカーフリーやブルーライト軽減機能、スピーカーも搭載し、スタンダードなモニター以上の価値を提供するとしている。