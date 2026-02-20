おいしいやつ「たまてりバーガー」が今年も！“大葉タルタルたまてり”は反則級

ゼッテリアは2月25日より、期間限定フェア「たまてりフェア」を開催し、新商品を含む4品を販売します。

春の定番「たまてりフェア」が今年も！

「ゼッテリア」は「ロッテリア」をリブランドしたバーガーチェーンです。「たまてりフェア」はロッテリアでも毎年展開していた定番フェアで、今年は新商品の「大葉タルタルたまてりバーガー」が登場します。

▲大葉タルタルたまてりバーガー 580円

ビーフ100％のパティに、店内で焼いたたまごを合わせています。細かく刻んだ大葉を加えた大葉タルタルソース、特製てりやきソース、レタス、マヨネーズなどを、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品です。

大葉の爽やかな風味とタルタルソースの程よい酸味が特長という大葉タルタルソースが、コク深いてりやきソースの味わいを引き立て、さっぱりとした味わいに仕上がっているそうです。

▲大葉タルタルたまてりえびバーガー 580円

プリプリサクサク食感というえびパティと、店内で焼いたたまごを組み合わせ、特製てりやきソースと大葉タルタルソース、レタス、マヨネーズなどをふっくらとしたバンズで挟んでいます。

▲たまてりバーガー 540円

ビーフ100％のパティと店内で焼いたたまごに、特製てりやきソースとレタスを合わせた定番商品です。たまごとてりやきソースの組み合わせをシンプルに楽しめるといいます。

▲チーズたまてりバーガー 590円

たまてりバーガーにチェダーチーズを加えた商品です。チーズのコクが、濃厚なてりやきソースと相性抜群としています。

「大葉タルタルたまてり」はおいしそうでズルイ！

ゼッテリアでは同時に、えびパティを使用した商品や、定番のたまてりシリーズもラインアップします。



フェアは一部店舗を除く211店舗で実施され、3月中旬までの販売予定。



絶対おいしいであろう組み合わせの「たまてり」。新作の「大葉タルタルたまてりバーガー」は、大葉の爽やかな香りにそそられること間違いなしです。



なお、聞きなれた「ロッテリア」はどうかというと、現在ロッテリアからゼッテリアへの統合が進んでいて、春にはすべてゼッテリアに移行するそうです（関連記事：本当にさようなら。「ロッテリア」→「ゼッテリア」完全移行へ）



これからはゼッテリアで「たまてり」を楽しみましょう！

※価格は税込み表記です。