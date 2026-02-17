サイバーコネクトツーは2月16日、自社の設立30周年を記念した完全新作家庭用ゲーム「.hack//Z.E.R.O.」を発表した。ジャンルは「アクションRPG」。

「.hack」シリーズは、2002年のTVアニメ「.hack//SIGN」を皮切りにPlayStation 2用ゲーム「.hack//感染拡大 Vol.1」など、マルチメディアで展開してきた作品だ。架空のMMORPG「The World」で起きた異常現象に関わる事件が描かれる。

これまでゲームの開発をサイバーコネクトツー、販売をバンダイナムコエンターテインメントが行うという枠組みだったが、本作については企画・開発・販売まで一貫してサイバーコネクトツーが行う自社パブリッシングタイトルとして展開するという。

音楽は世界的なヴァイオリニスト・作曲家の葉加瀬太郎氏が担当。“ゲーム（仮想）とリアル（現実）が交錯する2面性”の世界観は継承しつつ、現代に合わせて進化した新作を作り上げるとのこと。

シリーズとして最後に発売したのは2022年のNintendo Switch用ソフト「.hack//G.U.LastRecode」（※）。完全新作としては2012年のPlayStation 3用ソフト「.hack//Versus」以来、14年ぶりとなる。

※「.hack//G.U.LastRecode」は2017年にPS4／Steamでも販売

この発表にユーザーからは「ゼロってなにー!?」「ユメじゃねぇよな…？」「ずっと待ってたぞ」「新作本当にありがとうございます」「初代を想起させる映像でワクワクが止まらない」「全シリーズ直撃世代だから嬉しすぎる!!」「.hackは私のすべてです」「俺は…ここにいるッ!!」など、驚きと喜びの声が寄せられている。

ファンが待望する人気シリーズが再び動き出す。サイバーコネクトツーが純度100％で作り上げる“全力投球”の続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：『.hack//Z.E.R.O.』

ジャンル：アクションRPG

販売：サイバーコネクトツー

プラットフォーム：家庭用ゲーム機

発売日：未定

価格：未定

©.hack Conglomerate .hack™& ©Bandai Namco Entertainment Inc. ©CyberConnect2 Co., Ltd.