Lofree DOT新色「Lipstick」登場｜Bluetooth 5.3対応トライモードキーボード＆テンキーパッド

三陽合同会社は、2月16日からLofree DOTシリーズの新色「Lipstick」キーボードとテンキーパッドを日本国内で販売開始する。購入は、同社が運営するECサイト「Lofree Japan」から可能だ。

Lofree Lipstickシリーズは、「リップスティック」のインスピレーションを受けた2色デザインとして、シルバーとブラックのモデルを展開する。この新シリーズは、デュアルカラーのPBTキーキャップを使用し、ガスケットマウント構造が快適な打鍵感を提供する。さらに、Bluetooth 5.3、2.4GHz、USB-Cのトライモード接続に対応し、最大3台のデバイスと連携可能だ。特に、ホットスワップ対応のGateronスイッチにより、ユーザーの好みに応じたカスタマイズが可能となっている。

同時に発売される「Lipstick Tri-Mode ワイヤレステンキーパッド」も20キー構成で、Bluetooth 5.3を利用して3台のデバイスに接続できる。計算機モードにも切り替えられ、数値入力の効率化を図るのに最適だとしている。

両製品の技術仕様として、キーボードは4000mAhのバッテリーを搭載し、最大14日間の使用が可能。テンキーパッドは900mAhのバッテリーで、日常利用には十分だ。共に、白色LEDバックライトやNキーロールオーバーに対応し、使用者にとっての高い利便性を提供する。