2月下旬

チャルメラの「ちいかわ」カップ麺がリニューアル！5種のフタでかわいさ進化

2026年02月18日 18時45分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

ファン必見のリニューアルです

　明星食品はカップめん「明星 チャルメラ ちいかわラーメン しょうゆ味」（153円）を2月下旬に全国で順次リニューアル発売する。

おいしくかわいくリニューアル

　人気キャラ「ちいかわ」とのコラボレーション商品。

　明星チャルメラとちいかわは、2021年4月に袋めんで初コラボし、2024年3月にはミニカップめん「明星 チャルメラ ちいかわラーメン しょうゆ味」を発売した。

　今回はこのミニカップめんをリニューアル。スープに使用している「ホタテだし」を、｢北海道産ホタテ100％を使用しただし」に、そして「ちいかわなると」も、さらにかわいく新しくなる。

　パッケージデザインもリニューアル。カップは、やさしいピンクのベースカラーはそのままに、ちいかわたちの新しいイラストが登場。

　そしてフタのおもてのデザインはこれまで1種類だったものが5種類に増えて、選べる楽しさもアップ。フタのうらのデザインもそれぞれ5種類あり、各デザインはおもて・うらを一対として対応するオリジナルイラストで構成している。

ファンにはたまらない……！

　思わず全種類買って並べたくなるようなパッケージの大幅リニューアル。ちいかわファンにはたまらないのでは。

　お気に入りを見つけて、パワーアップした味わいとともにちいかわの世界観を楽しみたい！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

