iPhoneやiPad、Macで遊べる「バイオハザード」シリーズが一挙にセール中！

カプコンは2月10日、現在、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM PUBLISHER SALE」について、Steam Store／App Store／Google Play ストアにラインアップを追加してアップデートしたと発表。セール期間はストアごとで異なるので、下記を確認のこと。

今回からのセールでは、話題のYear 3追加キャラクター第3弾「アレックス」配信を3月17日に控え注目度上昇中の『ストリートファイター6』ゲーム本編、追加コンテンツがSteam Storeにてお買い得価格に。

またApp Store、Google Playストアでは、サバイバルホラーゲームの金字塔「バイオハザード」シリーズや人気モバイルゲームの数々がお求めやすい価格で販売している。このほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は特設ページを確認してほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM PUBLISHER SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale12-uqi5b/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■Steam Store

2026年2月24日2時59分まで

Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

Steam『ストリートファイター6 - Year 1 キャラクターパス』（追加コンテンツ）

通常価格：3000円

セール価格【35％オフ!!】：1950円

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

Steam『ストリートファイター6 - Year 1 アルティメットパス』（追加コンテンツ）

通常価格：5000円

セール価格【35％オフ!!】：3250円

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

Steam『ストリートファイター6 - Year 2 キャラクターパス』（追加コンテンツ）

通常価格：3000円

セール価格【20％オフ!!】：2400円

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

Steam『ストリートファイター6 - Year 2 アルティメットパス』（追加コンテンツ）

通常価格：5000円

セール価格【20％オフ!!】：4000円

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

■App Store／Google Play ストア

2026年2月17日23時59分まで

『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：7990円

セール価格【74％オフ!!】：2000円

●iPhone／iPad／Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-4/id6459829184

『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【80％オフ!!】：990円

●iPhone／iPad

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village/id6450981229

●Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village-for-mac/id1640626745

『バイオハザード7 レジデント イービル』（ゲーム本編）

通常価格：1990円

セール価格【59％オフ!!】：800円

●iPhone／iPad／Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-7-resident-evil/id1640628954

『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：990円

●iPhone／iPad／Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-2/id1640632223

『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【66％オフ!!】：990円

●iPhone／iPad／Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-3/id1640629849

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3500円

セール価格【43％オフ!!】：1990円

●iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119

●Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja

『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【66％オフ!!】：990円

●iOS

ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第1章と2章が無料でプレイできます。

アプリ内課金「第3章カラ最終章」

https://apps.apple.com/jp/app/ghost-trick/id6473715300

『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【86％オフ!!】：390円

●iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269

『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』（ゲーム本編）

通常価格：800円

セール価格【81％オフ!!】：150円

●iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BCiv-champion-edition/id1239299402

●Android

ダウンロード無料（アプリ内課金）

アプリ内課金「チャンピオンパック」 ※すべてのキャラクターと全ゲームモードが解放されます。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.sf4ce

