ついに水冷・液浸実装の商用コンテナ型データセンターが登場！　長野市郊外でオープン

AIデータセンターの需要が高まる中、再生可能エネルギー（再エネ）を組み合わせた地方分散型データセンターの整備が進んでいる。特に、コンテナ型データセンターは構築の速さと拡張性に強みを持つが、ついに水冷・液浸方式を実装した商用サービスが登場した。

長野市に拠点を構え、甲信越エリアの通信インフラを手掛けるTOSYSは、コンテナ型データセンターサービスを2026年2月5日に開始した。あわせて、商用としては国内初（同社調べ）となる水冷・液浸方式の冷却技術を実装したデータセンター1号機が稼働する、長野市郊外のデータセンター施設「Cube Park NAGANO」を同日にオープンしている。

TOSYSのサービスでは、コンテナ型データセンターの設計から構築、運用までをワンストップでサポート。収容するサーバー（CPU、GPU、水冷、液浸など）や電源構成を自由にカスタマイズ可能で、初期投資を押さえつつ、最短3か月程度で設置できる。さらに、地域の再エネを活用可能な電力供給システム「マイクログリッド」を採用しており、電力購入契約の「PPA」と組み合わせることで安定した電力供給を確保する。

コンテナ型データセンターは、長野駅から車で10分のCube Park NAGANOにも設置可能だ。同施設では、前述したTOSYSのデータセンター1号機が稼働するほか、販売用に6区画のコンテナエリアを整備しているという。