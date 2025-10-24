NTT東が「AI向けコンテナ型データセンター」事業に参入　北海道石狩市よりスタート

AI用データセンターの不足がうたわれる中、NTT東日本グループが「コンテナ型データセンター」の地方展開に乗り出す。

NTT東日本グループのエヌ・ティ・ティ エムイー（NTT-ME）は、2025年10月22日、短期間で構築でき、顧客ニーズに柔軟に対応可能なコンテナ型データセンター事業に参入することを発表した。ブランド名は「JPDC AI Container」だ。

プロジェクトの第一弾として選ばれたのは、北海道石狩市だ。2025年内に約5万平方mの土地を取得する。石狩市は、さまざまな事業者がデータセンターを建設する集積地となっており、行政が進めるインフラ構想「ワット・ビット連携」においても中核拠点として期待されているという（参考記事：地方データセンターの役割と価値を変える「ワット・ビット連携」とは？）。

取得予定の土地は、最大14基のコンテナ型データセンターを設置できる見込みで、1基目は最短で2027年4月に稼働を開始する計画だ。また、これらのデータセンターは、都心部など他エリアのデータセンターと「IOWN APN」で接続し、単一のデータセンターと遜色（そんしょく）ないオペレーションを実現していく。

今後は、企業や自治体の空きスペースを活用して、全国の他エリアへの拡大を目指す。さらに、2026年度には、コンテナ型データセンターを手掛ける事業者向けに、土地調査から電力調達、設計、工事、運用・保守、ネットワークに至るまでのワンストップソリューションサービスを提供予定だという。