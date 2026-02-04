カプコンは2月4日、同社の人気タイトルがお買い得にゲットできる今冬の大型キャンペーン「CAPCOM PUBLISHER SALE」を開催。セール期間は、下記を確認してほしい。

PlayStation Storeでは、最新作『バイオハザード レクイエム』の発売を2026年2月27日に控える「バイオハザード」シリーズをはじめ、「モンスターハンター」「ストリートファイター」「ロックマン」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」「ドラゴンズドグマ」「鬼武者」などの人気シリーズや、対戦格闘、アクションゲームの数々がお買い得価格となっている。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。全セールタイトは、特設ページを確認してほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM PUBLISHER SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale12-uqi5b/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■PlayStation Store

2026年2月25日23時59分まで

●PS5／PS4『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

●PS5／PS4『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）

通常価格：5990円

セール価格【60％オフ!!】：2396円

●PS5／PS4『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

通常価格：9990円

セール価格【60％オフ!!】：3996円

収録内容：

『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』

『BIOHAZARD RE:3 Z Version』

『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』

『BIOHAZARD RESISTANCE』

『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』

『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』

●PS5／PS4『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【80％オフ!!】：998円

●PS5／PS4『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』（ゲーム本編 パック）

通常価格：8990円

セール価格【78％オフ!!】：1977円 収録内容：

『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』

『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』

●PS5／PS4『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

●PS5／PS4『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

●PS5／PS4『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6990円

セール価格【79％オフ!!】：1467円

収録内容：

『バイオハザード RE:2』

『バイオハザード RE:3』

●PS5『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）

通常価格：8990円

セール価格【45％オフ!!】：4944円

●PS4『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：995円

●PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3990円

セール価格【60％オフ!!】：1596円

●PS5／PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【84％オフ!!】：958円

●PS4『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

●PS4『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【63％オフ!!】：1476円

●PS4『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

収録内容：

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

●PS5／PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

●PS4『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

●PS4『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【35％オフ!!】：3243円

●PS4『カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6990円

セール価格【50％オフ!!】：3495円

収録内容：

『カプコン ファイティング コレクション』

『カプコン ファイティング コレクション2』

●PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

●PS4『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3362円

セール価格【71％オフ!!】：974円

●PS4『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【40％オフ!!】：2994円

●PS4『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6990円

セール価格【55％オフ!!】：3145円

収録内容：

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

●PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

●PS5『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）

通常価格：8990円

セール価格【58％オフ!!】：3775円

●PS4『鬼武者2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【35％オフ!!】：2593円

●PS4『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：4990円

セール価格【40％オフ!!】：2994円

収録内容：

『鬼武者』

『鬼武者2』

■「大カプコン展-世界を魅了するゲームクリエイション」CREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催中！

現在、CREATIVE MUSEUM TOKYO（JR東京駅 八重洲中央口 徒歩約7分）で、「大カプコン展-世界を魅了するゲームクリエイション」が、2026年2月23日まで開催中。

カプコンの原点から最新技術までゲーム作りのこだわりに迫る展覧会が、大阪・名古屋・鳥取を経て、東京にて開催。

ラフスケッチ展示の追加や、東京会場からの新登場グッズ、会場併設カフェとのコラボメニューなど、さまざまな企画を実施しているのでお見逃しなく。

「大カプコン展」会期中の「平日」に来場した人には、東京会場オリジナルステッカーのプレゼントを実施中だ。

【「大カプコン展-世界を魅了するゲームクリエイション」開催概要】

展覧会名：大カプコン展-世界を魅了するゲームクリエイション

会期：2025年12月20日～2月23日

会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO

（〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階）

開館時間：10時～18時 ※入場は閉館の30分前まで

※毎週金・土曜日および祝前日（2月10日、2月22日）は20時閉館

※2月23日は20時閉館

休館日：なし ※開催終了日まで営業

主催：読売新聞社、CREATIVE MUSEUM TOKYO

特別協力：カプコン

後援：TOKYO MX

公式サイト：https://daicapcomten.jp

公式Xアカウント：https://x.com/DaiCapTen_TOKYO

©CAPCOM

本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。