カルビ2枚増し！肉の日「スペシャルカルビ丼」が3日間限定で！焼きたて肉をガッツリ

焼きたてのかるびで2月7日～9日

焼きたてのかるびは、2月7日から9日までの期間限定で、「肉の日特製スペシャルカルビ丼」各種を販売する。

全カルビ丼に「＋厚切り上カルビ2枚」

焼肉丼チェーン「焼きたてのかるび」が、2月9日の“肉の日”にむけた企画を開催。

3日間限定で、レギュラー販売している「カルビ丼」全種を対象に“厚切り上カルビを2枚”をプラスした「スペシャルカルビ丼」を提供。価格は据え置き。

▲「肉の日特製」スペシャル【名物】焼きたてのカルビ丼

(並)630円、(小)590円、(大)890円

▲「肉の日特製」スペシャルキムチカルビ丼

(並)790円、(小)750円、(大)1050円

▲「肉の日特製」スペシャルねぎ玉カルビ丼

(並)790円、(小)750円、(大)1050円

▲「肉の日特製」スペシャル旨塩ねぎカルビ丼

(並)790円、(小)750円、(大)1050円

▲「肉の日特製」スペシャルたっぷりチーズカルビ丼

(並)790円、(小)750円、(大)1050円

今週末はお肉にしよう！

通常のカルビ丼と同じ価格で、肉の旨みと食べ応えをしっかりと感じられる限定の一杯。 今しか食べられないスペシャルな丼は3日間限定。週末はお肉を食べに行こう！

（※文中の価格はすべて税込）