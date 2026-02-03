最高かよ。牡蠣7個入りの「牡蠣鍋焼きうどん」、これは買うしか

和食さとは持ち帰り限定企画「牡蠣まつり」を2月5日から2月25日までの期間限定で開催する。

持ち帰り限定！牡蠣フェア開催

和食レストラン「和食さと」では、持ち帰りメニューも豊富に揃えており好評という。今回、旬の“牡蠣”を使用した、今だけの持ち帰りメニューが登場する。



身のふっくら感と濃厚な旨みが特長の広島県産牡蠣を使用し、牡蠣のおいしさを楽しめるメニューを用意。

牡蠣フライ・味付け牡蠣・牡蠣ご飯を一度に味わえる「牡蠣三昧弁当」を販売。また、牡蠣の旨みがだしに溶け込む牡蠣7個入りの「牡蠣たっぷり鍋焼きうどん」と、サクサクの牡蠣フライをふんわり玉子でとじた「牡蠣フライの玉子とじ丼」の牡蠣好きにはたまらない2商品が新登場。

さらに、季節の食材を使用した「季節の特選天重＜早春＞」は、期間中通常価格より税抜100円引きの特別価格で提供する。

▲「牡蠣三味弁当」（1262円）

牡蠣フライ、味付け牡蠣、牡蠣ご飯を詰め合わせた、牡蠣づくしの満足感あふれる一品としている。

▲「牡蠣たっぷり鍋焼きうどん」（1186円）

牡蠣の旨みが染みわたる、寒い日にぴったりの温かい鍋料理。蒸し牡蠣7個入りで、たっぷりの牡蠣から出るコク深いだしと、もちもちのうどんが相性抜群という。



▲「牡蠣フライの玉子とじ丼」（970円）



牡蠣の旨みと玉子のまろやかさが広がり、サクッと濃厚、やさしい味わいの丼仕立て。



▲季節の特選天重＜早春＞（特別価格1294円）



牡蠣、たら白子など旬の食材を使用した天ぷらを盛り込んだ、彩り豊かな特選天重。

牡蠣7個入りって……すごくない？

自宅でゆっくり楽しめる持ち帰りメニュー。高級食材でもある“牡蠣”が贅沢に楽しめるのが嬉しい！



「牡蠣たっぷり鍋焼きうどん」はなんと牡蠣7個入り。このボリューム感、すごくないか……？

店内飲食だったらお値段がもっとあがりそうなところ、持ち帰り1000円強とこの内容にしてお手頃価格。家で牡蠣祭りするにはもってこいだ。



フェアはおよそ3週間と短めなので、早めにチェックしておきたい！

（※文中の価格はすべて税込）