肉が増えるぞ！29％増量の「ビーフペッパーライス」鉄皿でジュージュー、ガッツリ派は見逃すな

ペッパーランチは2月9日、2月19日、3月1日に「肉の日」キャンペーンを開催する。

お肉29％増「ビーフペッパーライス」

or「ワイルドジューシーステーキ」

ステーキチェーン「ペッパーランチ」では通常毎月29日に「肉の日」キャンペーンを開催している。今月は、29日が存在しないため、9がつく日にキャンペーンを実施。あわせて、3月1日も実施し、異例の“3回”の開催となる。

キャンペーン当日は「ビーフペッパーライス」または「ワイルドジューシーステーキ(150g・200g・300g)」どちらか対象商品のお肉が29％増量され提供される。

なお、「ビーフペッパーライス」「ワイルドジューシーステーキ」のどちらが対象になるかは店舗により異なる。また、テイクアウト、デリバリーの注文はキャンペーン対象外となる。

ペッパーランチでは、約300℃に加熱された鉄皿で料理が提供され、客自身が焼き上げて仕上げるスタイルが特徴。目の前でジュージューと音を立てながら肉料理が焼き上がっていく様子を楽しめる。



「ビーフペッパーライス」は、ペッパーランチの代表メニューで、

毎日挽きたてのブラックペッパーと、特製のペッパーペーストが味の決め手。

「ワイルドジューシーステーキ」は、熟成期間を設けたステーキ肉をワイルドに焼き上げる食べ応えあるメニュー。

3日間開催は太っ腹！

お値段そのままでお肉が29％増量する、お得すぎるキャンペーン。今回は3日間あるので、家族や友人を誘って食べに行きたい！

（※文中の価格はすべて税込）