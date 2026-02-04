このページの本文へ

auじぶん銀行で障害　復旧のめど立たず

2026年02月04日 12時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
auじぶん銀行のニュースリリース

auじぶん銀行のニュースリリース

　auじぶん銀行で2月4日3時頃、機器故障に伴う障害が発生。同日11時現在も、ウェブ経由の手続きやATMでの出金などに支障が出ている。同銀は復旧作業を進めているが、具体的な復旧時期の目途は立っていない。

　影響を受ける主なサービスは以下のとおり。

■サービスにログインできない

・インターネットバンキング（Webからのお手続き）
・じぶん銀行アプリ
・totoアプリ

■サービスを利用できない

・FX取引
・口座開設
・電子決済等代行業者（KDDI、三菱UFJ eスマート証券等）経由の残高および入出金照会

■サービスが利用しづらい

・一部ATMでの入出金
・スマホ決済へのチャージ
・じぶん銀行スマホデビット
・au PAY 残高へのauじぶん銀行チャージ
・ローンカードを使用したATMでの借入れ、返済、残高照会
・カードローンの振込による借入れ
・住宅ローンの一部サービス
・じぶん銀行決済
・お客さまセンターへの電話問い合わせ

　振込等の手続きが必要なユーザーは、「お客さまセンター」で、電話による手続きも可能だが、混雑により、手続きには相当な時間が掛かる見込み。

　同銀では、他の金融機関の口座をもっている場合、そちらから送金することを検討するよう呼びかけている。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン