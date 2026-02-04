auじぶん銀行で障害　復旧のめど立たず

auじぶん銀行で2月4日3時頃、機器故障に伴う障害が発生。同日11時現在も、ウェブ経由の手続きやATMでの出金などに支障が出ている。同銀は復旧作業を進めているが、具体的な復旧時期の目途は立っていない。

影響を受ける主なサービスは以下のとおり。

■サービスにログインできない ・インターネットバンキング（Webからのお手続き）

・じぶん銀行アプリ

・totoアプリ ■サービスを利用できない ・FX取引

・口座開設

・電子決済等代行業者（KDDI、三菱UFJ eスマート証券等）経由の残高および入出金照会 ■サービスが利用しづらい ・一部ATMでの入出金

・スマホ決済へのチャージ

・じぶん銀行スマホデビット

・au PAY 残高へのauじぶん銀行チャージ

・ローンカードを使用したATMでの借入れ、返済、残高照会

・カードローンの振込による借入れ

・住宅ローンの一部サービス

・じぶん銀行決済

・お客さまセンターへの電話問い合わせ

振込等の手続きが必要なユーザーは、「お客さまセンター」で、電話による手続きも可能だが、混雑により、手続きには相当な時間が掛かる見込み。

同銀では、他の金融機関の口座をもっている場合、そちらから送金することを検討するよう呼びかけている。