auじぶん銀行で障害　復旧のめど立たず

auじぶん銀行で2月4日3時頃、機器故障に伴う障害が発生。同日11時現在も、ウェブ経由の手続きやATMでの出金などに支障が出ている。同銀は復旧作業を進めているが、具体的な復旧時期の目途は立っていない。
【お詫び】— auじぶん銀行【公式】 (@jibunbank) February 4, 2026
昨晩より発生しているインターネットバンキング、じぶん銀行アプリにログインできない事象ですが、2026年2月4日11時現在、引き続きシステム復旧対応を行っております。
長時間、ご迷惑をおかけしておりますことを改めてお詫び申し上げます。https://t.co/pFyPtMmeXthttps://t.co/wpb2yz6eKf
影響を受ける主なサービスは以下のとおり。
■サービスにログインできない
・インターネットバンキング（Webからのお手続き）
・じぶん銀行アプリ
・totoアプリ
■サービスを利用できない
・FX取引
・口座開設
・電子決済等代行業者（KDDI、三菱UFJ eスマート証券等）経由の残高および入出金照会
■サービスが利用しづらい
・一部ATMでの入出金
・スマホ決済へのチャージ
・じぶん銀行スマホデビット
・au PAY 残高へのauじぶん銀行チャージ
・ローンカードを使用したATMでの借入れ、返済、残高照会
・カードローンの振込による借入れ
・住宅ローンの一部サービス
・じぶん銀行決済
・お客さまセンターへの電話問い合わせ
振込等の手続きが必要なユーザーは、「お客さまセンター」で、電話による手続きも可能だが、混雑により、手続きには相当な時間が掛かる見込み。
同銀では、他の金融機関の口座をもっている場合、そちらから送金することを検討するよう呼びかけている。