期待以上！冬にハマるハーゲンダッツ新作「チーズケーキ」「エスプレッソ」 ひと口で贅沢気分

2026年02月03日 15時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

2つの新作を紹介します！

　こんにちは。冷え込みの強い毎日ですが、こんな時期には濃厚系な味わいが恋しくなりませんか？

　ハーゲンダッツから、そんな期待に応えてくれる新作アイスが登場しますよ。

　ハーゲンダッツ ジャパンは「ハーゲンダッツ ミニカップ『ブリュレチーズケーキ』」、「ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ『アフォガート～薫るエスプレッソ～』」を2月3日より期間限定にて発売します。

　同日発売の2つの新作をチェックしました！

食感に注目「ブリュレチーズケーキ」

ミニカップ「ブリュレチーズケーキ」

・内容量：110ml
・価格：351円
・販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他
　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　

パッケージも華やかでかわいいですよね。色の使い方や高級感がハーゲンダッツらしいです

　ブリュレ風のアレンジならではの香ばしい風味をが楽しめるチーズケーキアイス。

カラメルチップが見えます

　開けてみると、全体に混ぜ込まれた「カラメルチップ」がたくさん見えます。

　一口目で「濃いチーズケーキだな」とわかるくらい、甘味と酸味がはっきりとした味わいがおいしい！チーズケーキ好きにはたまらない濃厚さです。

　原料に北海道産のクリームチーズやナチュラルチーズが使用されており、そのためコクが強く感じられるようです。

　散りばめられたカラメルチップからほろ苦さも感じられて、まるでブリュレの焦がした部分のよう。ブリュレらしさもちゃんとあります。

　なめらかなチーズケーキアイスの舌触りと、ブリュレを表現したカラメルチップのカリカリが食感が対照的です。

チーズケーキ好きにおすすめ！

　味わいはもちろんのこと、なめらかさとカリカリ食感のコントラストとともに楽しめる、期待以上のフレーバーでした！

香りも楽しい「アフォガート～薫るエスプレッソ～」

「ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ『アフォガート～薫るエスプレッソ～』」

・内容量：110ml
・価格：351円
・販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他
　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿

フタを開けるとエスプレッソのソースが綺麗に入っています

　続いてはGREEN CRAFTシリーズからの新作です。

　GREEN CRAFTは、おいしさと贅沢感のある植物性ミルク（豆乳）ベースのアイスです。

　今回、クリーミーな豆乳ベースのバニラアイスと、香り高いエスプレッソを組みわせることで、イタリア発祥のスイーツ「アフォガート」を表現。

　蓋を開けただけでエスプレッソの香りが広がりました。食べてみると、一口目から感じる濃いエスプレッソ。焙煎の香りまで感じるような、印象的なソースです。

しっかりと奥までソースが入っていました。しっかりとした香りが印象的

　アイスはマダガスカル産のバニラを使用しているといい、さらに豆乳の配合を増やすことでなめらかなバニラアイスに仕上がっています。

　GREEN CRAFTシリーズといっても豆乳の味わいはそこまで強くないどころか、リッチな味わい。豆乳に苦手意識のある方もおいしくいただけると思います。おいしいのに身体想いって嬉しい！

　バニラアイスと、ほろ苦いエスプレッソソースが心地いい、なんだか贅沢な気持ちになれるフレーバーでした。

どちらも冬に食べたい濃厚系でした！

　どちらもハーゲンダッツらしい、リッチなおいしさが楽しめました。味わい、食感、香り、見た目など、さまざまなポイントに「おっ」と思わせるポイントがあって、気持ちを豊かにしてくれます。

　寒い冬のお供に、ちょっと贅沢な時間を過ごせる新フレーバーはいかがでしょうか。

　（※文中の価格はすべて税込）

新海 優（Yu Shinkai）

新海　優（ Yu Shinkai ）／WEBライター

1994年生まれ、千葉県出身・横浜在住の1児の母。
千葉ロッテとポケモンとラジオが好き。
引き続きカメラは勉強中です！

Xアカウント：@Shinkai_Yu_0709

