144Hz＋縦回転＋目に優しい設計、MSI「PRO MP245PG E14」ビジネス向けモニター

エムエスアイコンピュータージャパンは、2月5日より新たにビジネス向けモニター「PRO MP245PG E14」を発売する。このモデルは、144Hzのリフレッシュレートを誇る高画質のIPSパネルを搭載しており、目の疲労を軽減すると同時に効率的なワークスペースの構築をサポートする。

リフレッシュレート144Hzによるなめらかな映像表示を提供することで、長時間の作業でも目の負担を軽減する。また、178°の広視野角を持ち、画面のどの場所からでも鮮明に映像を確認することができるという。フレームレスデザインにより、マルチモニター環境でも一体感を持って活用できる。

このモニターはさらに、スピーカー機能やスマートフォンスタンドがついており、外部スピーカーを使わずに音声を楽しむことが可能だ。電源連動機能を備えたMSIのPCと接続することで、モニターとPCの電源操作がスムーズになる機能も提供している。また、目に優しい設計として、アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルを採用しており、目の疲れを和らげる。

「PRO MP245PG E14」は、PCとスティック型デバイスの利用時にさらに使いやすさを向上させるスタンド機能も搭載。高さ調整や90°回転で縦表示が可能な仕様で、さまざまな作業スタイルに柔軟に対応できる。