MSIがH810搭載マザーボード「PRO H810M-B WIFI6E」発表、Core Ultra 200S対応で2月13日発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは、2月13日よりIntel Core Ultra 200SシリーズCPUに対応するH810チップセット搭載のマザーボード、「PRO H810M-B WIFI6E」を発売する。価格は22,980円。

　PRO H810M-B WIFI6Eは、組み立ての容易さを追求したEZ DIY設計が特徴的で、PCのケースへの組付けやストレージ・グラフィックボードの脱着を簡単にする利便性を持つ。加えて、高速2.5G LANとWi-Fi 6E機能が搭載され、設置場所を選ばないため、ユーザーはより自由な設置を楽しむことができる。

　また、ゲーマーに嬉しいPCIe 5.0 x16スロットを装備し、最新の高性能グラフィックカードをサポート。その結果、ゲームパフォーマンスをさらに引き上げる可能性を持つ。また、ドライバーなしでM.2 SSDの脱着が可能なEZ M.2 Clip II、簡単に指で操作できるEZ PCIe Clip IIなど、ユーザーフレンドリーな工夫も施されている。

