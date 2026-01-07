考えたこともなかったけど、アフタヌーンティーを一人占めできるプランを見つけた

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
東京ステーションホテルのプライベートアフタヌーンティー付きプラン

　3段スタンドに可憐に盛り付けられたアフタヌーンティーって見るだけでテンションが上がります。でもそんなアフタヌーンティーが、ホテルの部屋で楽しめるんだとしたら…？　天井を突き抜けるほどテンションが爆上がりしそう！　東京ステーションホテルに、プライベートアフタヌーンティー付き宿泊プランが登場しました。

自分だけの空間でアフタヌーンティーを堪能

　東京ステーションホテルでは、LIBERTYコンセプトルームでストロベリーアフタヌーンティーが楽しめる宿泊プランを提供中です。

LIBERTYコンセプトルーム プライベートアフタヌーンティー付きプラン（ストロベリーアフタヌーンティー）
販売期間：～2026年3月31日（火）
※4月1日（水）以降もプランは継続、アフタヌーンティーメニューが変更となります。
料金：HERA ￥141,848～ JADE ￥188,272～（税金・サービス料・宿泊税込み、1室2名様まで）
プランに含まれるもの：インルーム ストロベリーアフタヌーンティー・LIBERTYファブリック トートバッグ・アトリウム朝食ブッフェ

東京ステーションホテルのプライベートアフタヌーンティー付きプラン

　今年のストロベリーアフタヌーンティーは、スイーツが11種類にバージョンアップ！　みずみずしく甘酸っぱい旬のいちごを、プリンやタルト、ムース、焼き菓子などで楽しめます。

LIBERTYコンセプトルーム プライベートアフタヌーンティー付きプラン（ストロベリーアフタヌーンティー）
販売期間：2026年3月31日（火）まで *4月1日（水）以降もプランは継続、アフタヌーンティーメニューが変更となります。
客室タイプ：HERA（ヘラ）34㎡ パレスサイドコンフォートキング / JADE（ジェイド）52㎡ パレスビューデラックスツイン
料金：HERA 141,848円～ JADE 188,272円～（税金・サービス料・宿泊税込み、1室2名様まで）
プランに含まれるもの：インルーム ストロベリーアフタヌーンティー・LIBERTYファブリック トートバッグ・アトリウム朝食ブッフェ

インルーム ストロベリーアフタヌーンティーメニュー
＜スイーツ11種＞
　・いちごのプリン
　・いちごのミニカップケーキ
　・いちごのシュークリーム
　・いちごのタルト
　・シャンパーニュムース いちご添え
　・いちごとヨーグルトのムース
　・いちごのパート・ド・フリュイ
　・いちごのヴェリーヌ
　・いちごのマカロン
　・スコーン（いちご、プレーン）
　・いちごとチョコレート
＜セイボリー4種＞
　・生ハムとクリームチーズのタルティーヌ
　・牛生ハムと赤キャベツのマリネ
　・スモークサーモン ポテト オニオン ケッパー添え
　・小海老と帆立貝のソテ ドライトマトとオリーブバジルのバゲットトースト添え
＜ドリンク＞
　・イングリッシュブレックファースト
　・アールグレイ
　・カモミール
　・ジャスミン
　・ホットコーヒー

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト