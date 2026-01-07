考えたこともなかったけど、アフタヌーンティーを一人占めできるプランを見つけた
3段スタンドに可憐に盛り付けられたアフタヌーンティーって見るだけでテンションが上がります。でもそんなアフタヌーンティーが、ホテルの部屋で楽しめるんだとしたら…？ 天井を突き抜けるほどテンションが爆上がりしそう！ 東京ステーションホテルに、プライベートアフタヌーンティー付き宿泊プランが登場しました。
自分だけの空間でアフタヌーンティーを堪能
東京ステーションホテルでは、LIBERTYコンセプトルームでストロベリーアフタヌーンティーが楽しめる宿泊プランを提供中です。
今年のストロベリーアフタヌーンティーは、スイーツが11種類にバージョンアップ！ みずみずしく甘酸っぱい旬のいちごを、プリンやタルト、ムース、焼き菓子などで楽しめます。
LIBERTYコンセプトルーム プライベートアフタヌーンティー付きプラン（ストロベリーアフタヌーンティー）
販売期間：2026年3月31日（火）まで *4月1日（水）以降もプランは継続、アフタヌーンティーメニューが変更となります。
客室タイプ：HERA（ヘラ）34㎡ パレスサイドコンフォートキング / JADE（ジェイド）52㎡ パレスビューデラックスツイン
料金：HERA 141,848円～ JADE 188,272円～（税金・サービス料・宿泊税込み、1室2名様まで）
プランに含まれるもの：インルーム ストロベリーアフタヌーンティー・LIBERTYファブリック トートバッグ・アトリウム朝食ブッフェ
インルーム ストロベリーアフタヌーンティーメニュー
＜スイーツ11種＞
・いちごのプリン
・いちごのミニカップケーキ
・いちごのシュークリーム
・いちごのタルト
・シャンパーニュムース いちご添え
・いちごとヨーグルトのムース
・いちごのパート・ド・フリュイ
・いちごのヴェリーヌ
・いちごのマカロン
・スコーン（いちご、プレーン）
・いちごとチョコレート
＜セイボリー4種＞
・生ハムとクリームチーズのタルティーヌ
・牛生ハムと赤キャベツのマリネ
・スモークサーモン ポテト オニオン ケッパー添え
・小海老と帆立貝のソテ ドライトマトとオリーブバジルのバゲットトースト添え
＜ドリンク＞
・イングリッシュブレックファースト
・アールグレイ
・カモミール
・ジャスミン
・ホットコーヒー