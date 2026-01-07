考えたこともなかったけど、アフタヌーンティーを一人占めできるプランを見つけた

3段スタンドに可憐に盛り付けられたアフタヌーンティーって見るだけでテンションが上がります。でもそんなアフタヌーンティーが、ホテルの部屋で楽しめるんだとしたら…？ 天井を突き抜けるほどテンションが爆上がりしそう！ 東京ステーションホテルに、プライベートアフタヌーンティー付き宿泊プランが登場しました。

自分だけの空間でアフタヌーンティーを堪能

東京ステーションホテルでは、LIBERTYコンセプトルームでストロベリーアフタヌーンティーが楽しめる宿泊プランを提供中です。

LIBERTYコンセプトルーム プライベートアフタヌーンティー付きプラン（ストロベリーアフタヌーンティー）

販売期間：～2026年3月31日（火）

※4月1日（水）以降もプランは継続、アフタヌーンティーメニューが変更となります。

料金：HERA ￥141,848～ JADE ￥188,272～（税金・サービス料・宿泊税込み、1室2名様まで）

プランに含まれるもの：インルーム ストロベリーアフタヌーンティー・LIBERTYファブリック トートバッグ・アトリウム朝食ブッフェ

今年のストロベリーアフタヌーンティーは、スイーツが11種類にバージョンアップ！ みずみずしく甘酸っぱい旬のいちごを、プリンやタルト、ムース、焼き菓子などで楽しめます。

インルーム ストロベリーアフタヌーンティーメニュー

＜スイーツ11種＞

・いちごのプリン

・いちごのミニカップケーキ

・いちごのシュークリーム

・いちごのタルト

・シャンパーニュムース いちご添え

・いちごとヨーグルトのムース

・いちごのパート・ド・フリュイ

・いちごのヴェリーヌ

・いちごのマカロン

・スコーン（いちご、プレーン）

・いちごとチョコレート

＜セイボリー4種＞

・生ハムとクリームチーズのタルティーヌ

・牛生ハムと赤キャベツのマリネ

・スモークサーモン ポテト オニオン ケッパー添え

・小海老と帆立貝のソテ ドライトマトとオリーブバジルのバゲットトースト添え

＜ドリンク＞

・イングリッシュブレックファースト

・アールグレイ

・カモミール

・ジャスミン

・ホットコーヒー