消費者庁、田村ゆかりさん起用アニメ公開　異世界のお姫様が原料原産地表示制度に出会う

消費者庁は1月28日、声優の田村ゆかりさんと平流エレンさんを起用した「原料原産地表示制度」の解説動画（異世界系）を公開した。
動画の内容は、日本のスーパーで働く「店員」（CV：平流エレンさん）が、突然現れた
魔法少女魔法の国の「姫」（CV：田村ゆかりさん）の疑問に答える形で、食料品の「原料原産地表示制度」について解説するというもの。
表示に関する決まりや、生鮮食品と加工食品での表記方法の違い、さらに両替の大切さまで、約4分の動画にテンポよくまとまっている。
制度を分かりやすく紹介したアニメーション動画を作成しました！
【声の出演】
#田村ゆかり さん、 #平流エレン さん
#食品表示https://t.co/fcu8RzJIyHpic.twitter.com/IrnTXqEQQh
1月29日現在、動画は消費者庁公式サイトと同庁の公式YouTubeチャンネル「消費者庁/CAA」で視聴可能だ。
