消費者庁、田村ゆかりさん起用アニメ公開　異世界のお姫様が原料原産地表示制度に出会う

2026年01月30日 07時15分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

消費者庁の動画のスクリーンショット

YouTubeより

　消費者庁は1月28日、声優の田村ゆかりさんと平流エレンさんを起用した「原料原産地表示制度」の解説動画（異世界系）を公開した。

　動画の内容は、日本のスーパーで働く「店員」（CV：平流エレンさん）が、突然現れた魔法少女魔法の国の「姫」（CV：田村ゆかりさん）の疑問に答える形で、食料品の「原料原産地表示制度」について解説するというもの。

　表示に関する決まりや、生鮮食品と加工食品での表記方法の違い、さらに両替の大切さまで、約4分の動画にテンポよくまとまっている。

　1月29日現在、動画は消費者庁公式サイトと同庁の公式YouTubeチャンネル「消費者庁/CAA」で視聴可能だ。

