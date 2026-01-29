エレコム、新セキュリティ基準「JC-STAR制度」普及イベントに参画　IoT製品の安全性を可視化

エレコムは、2月26日に東京都豊島区のヤマダデンキLABI池袋本店で開催されるIoT製品セキュリティ推進イベント「未来の暮らしを、もっと安全に。JC-STARで選ぶIoT」に協賛する。本イベントにて、エレコムのWi-Fi 6 1201+300Mbps 1Gルーター（型番: WRC-X1500GS2-B）の展示が行われる。

近年、IoT技術の進化に伴い、ネットワークに接続された家電や住宅設備が家庭内に広まり利便性が向上している。しかし、セキュリティ対策が不十分だと、不正アクセスや情報漏えいなどのリスクがある。日本政府はこうした問題を受け、「JC-STAR制度」を整備し、消費者が安心して選べるセキュリティ基準を設け、IoT製品の安全品質を可視化する取り組みを進めている。

イベントでは「JC-STAR制度」について紹介し、スマートホーム環境における安全性向上を目的とした最新認証製品の展示や、サイバー攻撃デモが行われる。生活者が安全・安心なIoT製品を選ぶための情報提供がされる。

エレコムの展示製品であるWi-Fi 6 1201+300Mbps 1Gルーター（型番: WRC-X1500GS2-B）は、最新技術を駆使した高性能ルーターで、セキュリティ機能も強化されているという。製品の詳細については公式ウェブサイトにて確認できる。