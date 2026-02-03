8ポート全PoE対応、10G／2.5Gが選べるマルチギガスマートスイッチ登場

エレコムは、2月上旬より全8ポートがPoE給電に対応する「レイヤー2マルチギガPoE Webスマートスイッチ」を販売開始する。新製品は10G対応の「EHB-SX2B08F-PH」と2.5G対応の「EHB-SQ2B08F-PL」の2つのモデルがラインアップされており、それぞれの価格は128,007円と78,001円となる。

エレコムの新製品、レイヤー2マルチギガPoEスマートスイッチは、オフィスや学校での増加する通信量に対応し、高速で安定したネットワークを提供することを目的としている。全ポートがPoE給電に対応しており、特に10Gモデルは最大210W、2.5Gモデルは最大120Wの給電能力を備えている点が特徴的で、Wi-Fi 7対応のアクセスポイントや高解像度のネットワークカメラも問題なく接続可能だとしている。

設置に際しては水平設置のみならず、19インチラックや収納ボックス、壁面への設置にも対応する。2.5Gモデルに至っては別売りのマグネットを併用することで、金属面への取り付けも可能となっている。これにより、多様な設置環境や配線工事の懸念を軽減し、管理者の負担を軽くする設計がなされている。

スイッチ管理に関しても充実の機能を搭載しており、日本語に対応したWebインターフェースで設定を容易に行える。加えて、リモート管理サービス「アドミリンク」に対応し、遠隔地からの管理や保守を支援するため、法人向けのネットワーク運用に安心感を提供する。製品は3年の保証期間が設定され、長期に渡る安定した運用をサポートする様々なサービスも用意されている。