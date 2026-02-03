ネットワーク機器の初期設定が不要に？ 遠隔一括導入を実現する「アドミリンク ゼロコンフィグ」新機能

エレコムは2月3日、同社のリモート管理サービス「アドミリンク」に新機能「アドミリンク ゼロコンフィグ」を追加すると発表した。「アドミリンク」はインターネットを介してネットワーク機器と管理者をつなぐ無償サービスで、今回の機能追加により、複数拠点への一括導入が可能となる。

「アドミリンク ゼロコンフィグ」は、ネットワーク機器の事前設定を不要とし、遠隔での業務遂行をサポートする革新的なソリューションだ。この新機能により、「ネットワーク機器を現場で設定する手間」や「専門知識を持った管理者の必要性」が軽減されるという。エレコムは、ネットワーク運用の"現場依存"からの脱却を目指す。

新機能はクラウド上での一元管理を可能にし、全拠点で統一されたセキュリティポリシーを適用できる。設置作業も、機器を指示されたポートに接続するだけで完了するため、専門知識がない人でも対応が可能だ。これにより、現地での設定作業に必要な時間や工数が削減され、業務の効率化が期待される。

対応製品には、マルチギガ対応WebスマートスイッチやWi-Fi 7対応アクセスポイントが含まれており、初回出荷より対応済みのモデルもあれば、今後の出荷分から順次対応予定の製品もある。