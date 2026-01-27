スガキヤ×辛辛魚「スガ辛魚ラーメン」！辛さは初級、数量限定販売

スガキヤは2月5日より、人気ラーメン店「麺処 井の庄」が監修した新商品「スガ辛魚ラーメン」を、一部店舗を除く全国の店舗で数量限定販売します。

スガキヤ×辛辛魚「スガ辛魚ラーメン」

スガキヤは東海地方を中心に出店しているラーメンチェーンです。今回、東京・石神井（練馬区）にある激辛ラーメンで有名な「麺処 井の庄」とコラボレーション。

▲スガ辛魚ラーメン 580円

麺処 井の庄の看板メニューである「辛辛魚らーめん」をベースに、スガキヤ独自のアレンジを加えた一杯で、激辛が苦手な人にも配慮した「辛さ初級編」と位置づけています。

「辛辛魚らーめん」の象徴である辛魚粉を、スガ辛魚ラーメン専用に特別ブレンドして使用しています。スガキヤ独自のラーメンスープに豚骨醤油だれを合わせ、辛さを抑えながらもコク深く重厚感のある味わいに仕上げたといいます。

▲肉入スガ辛魚ラーメン 680円

販売はスガキヤ全店のうち、一部店舗を除いて実施します。スーちゃんのSweet Cafe 大須万松寺通店、名鉄岐阜駅前店、東山動植物園店、名城大学店、愛知学院大学店、龍谷大学店では取り扱いがありません。

また、スガキヤ公式アプリでは、スガ辛魚ラーメンを対象とした限定クーポンを配信します。単品やセットメニューが対象となり、通常価格から値引きした価格で提供します。

ファン注目のコラボ！

激辛ラーメンとして知られる井の庄「辛辛魚らーめん」の味を、スガキヤ流にどう仕上げたのかが気になる一杯です。



実はスガキヤと「井の庄」の縁は深く、辛辛魚といえばカップ麺を思い浮かべる方も多いかと思いますが、実はスガキヤのグループ会社である「寿がきや食品」から販売されています。



今回店舗で販売されるスガ辛魚ラーメンは、本家よりも辛さを抑えた味わいに仕上げているというので、激辛が苦手な人にとっても試しやすいはず。

数量限定での販売となるため、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。