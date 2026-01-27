コンセントに挿すだけで家中Wi-Fi改善　Wi-Fi 6対応中継器が登場

エレコムは1月27日、新たに家中にWi-Fiの電波を安定的に届けるWi-Fi 6中継器を発売すると発表した。この中継器はコンセント直挿し型で、Wi-Fi EasyMeshに対応しており、離れ家モード2を搭載する製品だ。価格は、WTC-X3000GC-Wが7,680円、WTC-X1500GC-Wが6,480円となる。

この新製品は、Wi-Fiルーターの電波を中継することで通信エリアを拡大し、鉄筋構造や断熱材などでインターネットがつながりにくかった場所にも電波を届けることができる。Wi-Fi EasyMeshとの互換性により、どこにいても安定した接続が可能だという。さらに屋外利用が認められた帯域だけを使用する「離れ家モード2」が搭載されており、母屋から遠くにある離れ家などでも安心してWi-Fi接続ができる。

製品はWPSボタンによる簡単接続が特徴で、ユーザーは親機ボタンを押すだけで接続を開始できる。また、接続状態を知らせるランプを搭載し、最適な設置場所を探すのも容易だ。バンドステアリング機能も搭載しており、状況に応じて適した周波数帯を自動的に選択・接続することで、途切れにくい通信を実現する。