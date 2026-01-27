背面に写真が浮かび上がる！ 電子ペーパー搭載スマホケースが登場

エレコムは1月27日、スマートフォンユーザーの新しい推し活体験を提供するため、電子ペーパーディスプレイ付きハイブリッドスマホケースを発売した。電子ペーパーディスプレイが搭載されたこのスマホケースは、気分やシーンに合わせて好きな画像を表示できるというユニークな特徴を持つ。対応機種はiPhone 16とiPhone 17で、価格はオープン価格となっている。

エレコムの新しいスマホケースの最大の特徴は、「キセカエパレット」という専用アプリを使用して、ディスプレイに好きな写真を簡単に表示できる点だ。アプリに登録した画像を選ぶだけでケース背面に反映されるため、仕事モードやプライベート時間を視覚的にカスタマイズできる。480×800ピクセルの高解像度ディスプレイは、3.97インチの大型サイズで、詳細な画像もクリアに表示するという。なお、このディスプレイは赤・黄・白・黒の4色単諧調表示で、青〜緑系の色は別の色に置き換えられる点に留意が必要だ。

スマホケース本体は耐久性にも優れている。TPUとポリカーボネート素材を採用し、四つ角にはエアークッションを内蔵することで落下時の衝撃を和らげる設計だ。また、ストラップホール付きで、ストラップが取り付けられるが、ストラップ自体は別途用意する必要がある。注意点として、ケース装着時はNFCやApple Payが使用できないという点がある。

さらに、カメラ周りはフチ高仕様になっており、レンズが直接どこにも触れないため傷つきにくい。また、操作性も考慮されており、カメラコントロールボタンは指の腹でもスムーズに押すことができる凹形状のボタンデザインが採用されている。