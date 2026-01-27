最大45W対応、ノートPCも充電できるUSB-C AC充電器が登場【GaN II採用】

エレコムは1月27日、スマートフォン、タブレットやノートパソコンをこれひとつで充電可能なUSB Type-Cポート搭載のAC充電器を1月中旬より発売すると発表した。価格はブラックとホワイトでそれぞれ異なり、「ACDC-PD12345BK」は3,980円、「MPA-AC12345WH」も同価格での販売となる。

この新製品は最大45W出力に対応しており、スマートフォンはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電することが可能だ。また、独自のテストを通じて高い安全性が確認されており、電気用品安全法（PSE）の認証も取得している。さらに、電圧・電流を機器に応じて変化させるPPS（Programmable Power Supply）にも対応している。

本充電器に付属している約1.5mのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルも特徴的だが、別売りのケーブルが必要ないため、さらに持ち運びにも便利だ。また、GaN II（窒化ガリウムIC）を採用することでコンパクトサイズを実現しており、出張や外出時にもスムーズに持ち運べる。電源プラグも本体に折りたたんで収納できる点も評価されるべきポイントだ。