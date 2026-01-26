このページの本文へ

1月28日発売

スタバで“極上のアフォガート体験”　限定フラペ登場

2026年01月26日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　スターバックス コーヒーは1月28日より、バレンタインシーズンに向けた期間限定商品「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」を全国の店舗で販売します。持ち帰り884円、店内900円。

　エスプレッソとチョコレート風味を組み合わせたフラペチーノで、別添えのワッフルクッキーをディップして楽しむスタイルを提案しています。

　コクとなめらかさを兼ね備えたクリームカカオベースのチョコレート風味に、仕上げとして抽出したてのエスプレッソを注いでいます。

　ホイップクリームとカカオシェイブをトッピングし、エスプレッソが混ざり合うことで、“極上のアフォガートフラペチーノ体験”が完成するとしています。

　トッピングは、より濃厚な味わいとなる「チョコレートソースの追加（無料）」がおすすめとのことです。

　ワッフルクッキーは個包装で提供されます。販売はTallサイズのみで、一部店舗を除き、なくなり次第終了となります。

　このほか、スターバックスはバレンタインシーズンの取り組みとして、2月14日～17日の4日間、「ラテハートDAYS」を実施。スターバックス ラテのホットをマグカップで注文した人を対象に、バリスタがハートのラテアートを提供します。

ディップして楽しむバレンタイン仕様

　バレンタインが近づくこの時期、ドリンクで季節感を楽しみたい人にとって気になる一杯が登場します。

　エスプレッソとカカオを組み合わせ、ワッフルクッキーをディップして楽しむスタイルでいつものフラペチーノとは少し違った体験ができるというメニューです。

　カフェで過ごす時間をゆったり楽しみたい日や、自分へのちょっとしたご褒美として選んでみては？

※価格は税込み表記です。

