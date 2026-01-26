1000円「ガツ盛」寿司、平日限定で登場！ボリュームしっかり16貫

小僧寿しは1月26日～30日・2月2日～6日の期間限定で「ガツ盛スペシャルフェア」を開催する（2月3日を除く）。

小僧寿しの「ガツ盛スペシャルフェア」開催

持ち帰りすし店「小僧寿し」では、「ガツ盛スペシャルフェア」としてボリュームにこだわった盛り合わせや海鮮丼を平日限定で発売する。



＜1月26日～1月30日／2月2日／2月4日～6日限定＞

▲「ガツ盛スペシャル16貫」（999円）

まぐろ・サーモン・えび・いか・こはだ・ねぎまぐろ・玉子などなど、バラエティ豊かなネタを豪快に盛り込んだ。

▲「まぐろガツ盛16貫」（999円）

まぐろ好きにはたまらない、旨みを存分に味わえる満足感の高い盛合せ。

▲「ガツ盛海鮮丼」（999円）

まぐろ・サーモン・えび・まぐろたたきなどの海の幸をたっぷり盛り付け、見た目にも食欲をそそる贅沢な海鮮丼。

とにかくボリュームすごい！

およそ1000円（999円）でボリューミーな寿司盛りが登場。バラエティ豊かで最後まで飽きずに楽しめそうなのも嬉しい！

これでもか！と具材がたっぷり盛られた海鮮丼も食欲そそる〜！

フェアは平日限定かつ節分である2月3日は対象外となるので、ご注意を。

（※文中の価格はすべて税込）