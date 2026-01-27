カルビ319円に！牛角「肉の日」祭り、20品以上がめちゃお得

牛角は1月29日～2月12日の期間、2月9日の「肉の日」を記念した期間限定企画「年に一度の肉の日祭り」を開催します。

今回の企画では、牛角で長年親しまれてきた定番メニューを中心に、前菜からデザート、アルコールまで20品以上が特別価格で提供されます。対象商品は何皿、何杯でも注文可能で、日常の食事シーンでも利用しやすい内容となっています。

なお、「肉の日祭り」の利用には、着席時または会計時に牛角公式ホームページの専用ページ画面を提示する必要があります。割引後の飲食代金合計が2000円以上の場合に利用できます。詳細な条件は専用ページで案内されています。

「生ビール（中ジョッキ）」など全5品が209円に！

生ビールは、参考価格580円のところ、特別価格209円で提供されます。このほか、「牛角アイス（バニラ・抹茶）」「牛角無糖レモンサワー」など牛角を代表するメニューも特別価格の対象です。

・生ビール（中ジョッキ） 580円→209円

・牛角アイス（バニラ・抹茶） 319円→209円

・ハイボール 583円→209円

・牛角無糖レモンサワー 528円→209円

「ジューシーカルビ」など全10品が319円！

定番の「ジューシーカルビ」は、参考価格550円から319円に設定されています。また、サクサク食感と脂の旨みが特徴の「ピートロ（タレ・塩ダレ・味噌ダレ）」、甘じょっぱい「蜜おさつバター」も対象です。

・ジューシーカルビ 550円→319円

・ピートロ（タレ・塩ダレ・味噌ダレ） 638円→319円

・チキンバジル 528円→319円

・ぼんちり（塩ダレ・味噌ダレ） 528円→319円

・牛角キムチ 473円→319円

・蜜おさつバター 528円→319円

・カルビ専用ごはん（中） 473円→319円

定番メニューが429円・539円の特別価格に！

さらに、「ねぎ塩豚カルビ」「熟成王様カルビ」など価格帯別に複数の商品が用意されています。いずれも牛角の定番メニューで、焼肉の箸休めや締めの一品もお得になります。

■特別価格429円 全3品

・ねぎ塩豚カルビ 638円→429円

・チョレギサラダ（レギュラー） 748円→429円

・石鍋ごまねぎ塩ラーメン（レギュラー） 748円→429円

■特別価格539円 全3品

・熟成王様カルビ 825円→539円

・牛角ハラミ 748円→539円

・梅しそ冷麺（レギュラー） 880円→539円

6000円分相当の割引券＋グッズが入った

「肉の日福袋」も登場！

また、2月9日の「肉の日」にあわせて、店舗限定で「肉の日福袋」も販売されます。

▲肉の日福袋 5500円

肉の日福袋は、割引券6000円相当を含むセット商品です。内容は1000円分の割引券6枚に加え、キャンバストートバッグと牛角トングが付属します。

販売開始は1月29日で、なくなり次第終了となります。販売店舗は一部店舗に限られています。

定番メニューが特別価格に！

焼肉の定番メニューが一斉に特別価格となる「肉の日祭り」がスタートします。気軽な食事からしっかりとした焼肉まで幅広く選べる内容のため、日常の食事でも利用しやすくなっている印象です。

特に生ビール209円や、ジューシーカルビ319円はかなりおトク！ 気になるメニューをこの機会に試してみては？

※価格は税込み表記です。