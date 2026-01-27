このページの本文へ

1月28日スタート

本マグロが110円～！ 「豊洲×スシロー」天然ものに江戸前など本気ネタがズラリ

2026年01月27日 12時40分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　スシローは1月28日より、全国の店舗でフェア「天下の魚市場 豊洲×スシロー」を開催します。

　豊洲市場の仲卸や名店が監修した商品をそろえ、「豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み」110円～をはじめとするメニューを期間限定で提供します。

豊洲の鮪の仲卸「米彦」の目利き商品

▲豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み　110円～

　豊洲の鮪専門仲卸「米彦」が選別した天然本鮪を使用したねぎとろ包みです。粒感を残した仕立てで、包みで提供することで本鮪の香りやうま味を感じられるといいます。

▲豊洲 天然本鮪6貫盛り　1120円～

　大とろ、中とろ、中とろ焦がし醤油、赤身、煮切り醤油漬け赤身、ねぎとろ包みを組み合わせた盛り合わせです。

▲豊洲 天然本鮪赤身食べ比べ　260円～

　赤身と煮切り醤油漬け赤身を組み合わせた商品です。天然本鮪の赤身の仕立ての違いを食べ比べできます。

豊洲の名店「大和寿司」監修商品

▲江戸前の匠すし3貫盛り　360円～

　豊洲の名店「大和寿司」が監修した盛り合わせです。炙り水たこ 江戸前煮詰めがけ、いわしの江戸前酢洗い、いかと筋子包みの3貫で、江戸前の技と工夫を施したおすし3貫を食べ比べできる一皿です。

▲いわしの江戸前酢洗い　180円～

　江戸前の技法である酢洗いを施したいわしを使用しています。身を引き締め、素材の特長を引き出す仕立てとされています。

その他フェア商品（一部）

▲煮あわび 江戸前煮詰めがけ　360円～

　豊洲の貝類仲卸「渡辺商店」が監修した商品です。煮あわびに江戸前の煮詰めを合わせています。

▲気仙沼産 かつおたたき　120円～

　豊洲の仲卸「尾坪水産」が選定したかつおを使用しています。

　各商品は店舗によって価格が異なり、販売予定数に達し次第終了します。一部店舗では取り扱いがなく、持ち帰り専門店では提供されない商品もあります。

スシローが豊洲の技と味を届ける期間限定企画

　天然本鮪を中心に、仕立ての違いを食べ比べられるメニューを複数ラインアップし、市場の目利きや名店の監修商品がそろう企画です。特に「豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み」は110円～とお得に味わえるので、お見逃しなく。

　いつものスシローとは少し違う視点で味わってみては？

※価格は税込み表記です。

