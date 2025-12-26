MSI、4K/160Hz・フルHD/320Hz切替対応のMini LEDゲーミングモニター「MPG 274URDFW E16M」を発売

エムエスアイコンピュータージャパンは1月20日、新たに「MPG 274URDFW E16M」を発売すると発表した。この最新型ゲーミングモニターは、Mini LEDバックライトと量子ドット技術を統合し、4Kで160HzやフルHDで320Hzの画質をスムーズに切り替えることができるのが特徴だ。

新製品「MPG 274URDFW E16M」は、最先端の映像技術を使用し、白熱のゲーミング体験を提供する。1,152ゾーンのローカルディミング機能や最大1,000nitの輝度を有し、深い黒と鮮やかな色彩を実現するという。また、0.5msという高速応答のRAPID IPSパネルを採用し、広視野角と高画質を両立させたのが特徴だ。

さらに、sRGBやAdobeRGBで100％、DCI-P3で98％の広色域の映像表示が可能であるため、ゲーム用途のみならずクリエイティブな作業にもお勧めだ。DisplayHDR 1000に対応しており、リアルな映像体験を約束する。包括的なゲーミング機能には、ナイトビジョンやAIビジョン、G-Sync Compatibleも含まれている。

このモニターは、USB Type-CとKVMスイッチをサポートし、最大98Wの給電機能があるため、PC本体のみならず周辺機器も容易に運用できる。また、縦表示を可能にする高さ調節機能付きの高性能スタンドが、プレイ環境を向上させるだろう。