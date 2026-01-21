任天堂は1月21日、Nintendo Switch用ソフト「ドンキーコング リターンズ HD」の更新データVer.1.1.0を配信した。

本作は、2010年にWiiで発売された「ドンキーコング リターンズ」をHD化し、2025年1月16日に発売した作品。約1年越しの無料アップデートでは、相棒に「ディクシーコング」が登場するほか、タイムアタックが爆速になる「ターボモード」を追加している。

また、Nintendo Switch 2 で遊ぶと画面がより綺麗になり、TVモードなら4K画質で楽しめるように。ロード時間も短くなっているほか、おすそわけ通信にも対応するという。

ユーザーからは「大盤振る舞い！」「まさかここでディクシー追加とは思わなんだ…」「え、マジで？」と驚きの声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：ドンキーコング リターンズ HD

ジャンル：アクション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：発売中（2025年1月16日）

価格：6578円（パッケージ版）／6500円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo