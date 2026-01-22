このページの本文へ

1月28日スタート

「デカ盛り」がきた！ローソンストア、100円台から増量商品続々！4週連続で開催

2026年01月22日 09時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ローソンストア100は1月28日～2月24日の4週にわたり、全国の店舗で「デカ盛りチャレンジ」を開催します。

「デカ盛りチャレンジ」を4週間開催！

　「デカ盛りチャレンジ」では期間中、具材やおかずのボリュームアップ、サンドイッチの1組増量など、見た目と体感の両面で“満足感”を実感できる商品設計にこだわった全31品を週替わりで発売します（ファストフーズ導入店にでは全32品）。

　ベーカリー・おにぎり・菓子などは100円台の商品も多数ラインアップしています。

第1弾　1月28日～2月3日

▲鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当　538円

　鶏唐揚とサイズアップしたアジフライを組み合わせ、主菜のボリューム感を意識した弁当です。

▲黒糖パン　138円

　黒糖風味の生地をふんわり焼き上げ、アイシングをかけた商品です。

▲ダブルてりやきバーガー　171円

▲レーズンクリームサンド　171円

第2弾　2月4日～2月10日

▲ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ　200円

　サイズアップした鶏唐揚にマヨネーズを合わせたおにぎりです。

▲トリプルタルタルハンバーグサンド　278円

　ハンバーグサンドを1組増量し、タルタルソースとトマトソースを組み合わせています。

▲コーンマヨ＆ツナマヨ　135円

▲クリームぷるんプリン カラメルゼリー入り　214円

第3弾は2月11日～2月17日

▲たっぷりジューシーハムサンド　298円

　ハムの量を従来比約1.5倍に増やし、きゅうりとからしマヨネーズを合わせています。

▲カスタードデニッシュ　149円

　カスタードクリームを包んだ大きめサイズのデニッシュです。

▲ダブルフィッシュバーガー　181円

▲デカ盛り 苺クレープ　192円

第4弾　2月18日～2月24日

▲大きなチキンステーキ弁当（ハニーマスタード）　538円

　サイズアップしたチキンステーキにハニーマスタードを合わせています。

▲ショコラブール　149円

　チョコ風味のブールパンで、軽い食べ進めやすさを意識しています。

▲デカ盛りプリン　214円

▲デカ盛りみたらし団子　108円

毎週チェックしよう！

　「物価高が続く中でも満足感を重視したい」という生活者の声を背景とした今回のフェア。量と価格の両立してくれているなんてうれしいですね。弁当からスイーツまで幅広いジャンルがそろい、売り場をのぞく楽しさを感じられそう！

　4週にわたり対象商品が入れ替わるので、チェックするのをお忘れなく！

※価格は税込み表記です。

