「デカ盛り」がきた！ローソンストア、100円台から増量商品続々！4週連続で開催

ローソンストア100は1月28日～2月24日の4週にわたり、全国の店舗で「デカ盛りチャレンジ」を開催します。
「デカ盛りチャレンジ」では期間中、具材やおかずのボリュームアップ、サンドイッチの1組増量など、見た目と体感の両面で“満足感”を実感できる商品設計にこだわった全31品を週替わりで発売します（ファストフーズ導入店にでは全32品）。
ベーカリー・おにぎり・菓子などは100円台の商品も多数ラインアップしています。
第1弾 1月28日～2月3日
▲鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当 538円
鶏唐揚とサイズアップしたアジフライを組み合わせ、主菜のボリューム感を意識した弁当です。
▲黒糖パン 138円
黒糖風味の生地をふんわり焼き上げ、アイシングをかけた商品です。
▲ダブルてりやきバーガー 171円
▲レーズンクリームサンド 171円
第2弾 2月4日～2月10日
▲ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ 200円
サイズアップした鶏唐揚にマヨネーズを合わせたおにぎりです。
▲トリプルタルタルハンバーグサンド 278円
ハンバーグサンドを1組増量し、タルタルソースとトマトソースを組み合わせています。
▲コーンマヨ＆ツナマヨ 135円
▲クリームぷるんプリン カラメルゼリー入り 214円
第3弾は2月11日～2月17日
▲たっぷりジューシーハムサンド 298円
ハムの量を従来比約1.5倍に増やし、きゅうりとからしマヨネーズを合わせています。
▲カスタードデニッシュ 149円
カスタードクリームを包んだ大きめサイズのデニッシュです。
▲ダブルフィッシュバーガー 181円
▲デカ盛り 苺クレープ 192円
第4弾 2月18日～2月24日
▲大きなチキンステーキ弁当（ハニーマスタード） 538円
サイズアップしたチキンステーキにハニーマスタードを合わせています。
▲ショコラブール 149円
チョコ風味のブールパンで、軽い食べ進めやすさを意識しています。
▲デカ盛りプリン 214円
▲デカ盛りみたらし団子 108円
毎週チェックしよう！
「物価高が続く中でも満足感を重視したい」という生活者の声を背景とした今回のフェア。量と価格の両立してくれているなんてうれしいですね。弁当からスイーツまで幅広いジャンルがそろい、売り場をのぞく楽しさを感じられそう！
4週にわたり対象商品が入れ替わるので、チェックするのをお忘れなく！
※価格は税込み表記です。