「デカ盛り」がきた！ローソンストア、100円台から増量商品続々！4週連続で開催

ローソンストア100は1月28日～2月24日の4週にわたり、全国の店舗で「デカ盛りチャレンジ」を開催します。

「デカ盛りチャレンジ」を4週間開催！

「デカ盛りチャレンジ」では期間中、具材やおかずのボリュームアップ、サンドイッチの1組増量など、見た目と体感の両面で“満足感”を実感できる商品設計にこだわった全31品を週替わりで発売します（ファストフーズ導入店にでは全32品）。

ベーカリー・おにぎり・菓子などは100円台の商品も多数ラインアップしています。

第1弾 1月28日～2月3日

▲鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当 538円

鶏唐揚とサイズアップしたアジフライを組み合わせ、主菜のボリューム感を意識した弁当です。

▲黒糖パン 138円

黒糖風味の生地をふんわり焼き上げ、アイシングをかけた商品です。

▲ダブルてりやきバーガー 171円

▲レーズンクリームサンド 171円

第2弾 2月4日～2月10日

▲ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ 200円

サイズアップした鶏唐揚にマヨネーズを合わせたおにぎりです。

▲トリプルタルタルハンバーグサンド 278円

ハンバーグサンドを1組増量し、タルタルソースとトマトソースを組み合わせています。

▲コーンマヨ＆ツナマヨ 135円

▲クリームぷるんプリン カラメルゼリー入り 214円

第3弾は2月11日～2月17日

▲たっぷりジューシーハムサンド 298円

ハムの量を従来比約1.5倍に増やし、きゅうりとからしマヨネーズを合わせています。

▲カスタードデニッシュ 149円

カスタードクリームを包んだ大きめサイズのデニッシュです。

▲ダブルフィッシュバーガー 181円

▲デカ盛り 苺クレープ 192円

第4弾 2月18日～2月24日

▲大きなチキンステーキ弁当（ハニーマスタード） 538円

サイズアップしたチキンステーキにハニーマスタードを合わせています。

▲ショコラブール 149円

チョコ風味のブールパンで、軽い食べ進めやすさを意識しています。

▲デカ盛りプリン 214円

▲デカ盛りみたらし団子 108円

毎週チェックしよう！

「物価高が続く中でも満足感を重視したい」という生活者の声を背景とした今回のフェア。量と価格の両立してくれているなんてうれしいですね。弁当からスイーツまで幅広いジャンルがそろい、売り場をのぞく楽しさを感じられそう！

4週にわたり対象商品が入れ替わるので、チェックするのをお忘れなく！

※価格は税込み表記です。