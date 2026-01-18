このページの本文へ

1月26日発売

本当は教えたくない！タクシー運転手オススメの沖縄「亀かめそば」を日清が商品化

2026年01月18日 14時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

新シリーズ第一弾が登場！

　日清食品は「タクシー運転手100名に聞いた 本当は教えたくないウマい店in沖縄 亀かめそば監修琉球そば」（300円）を1月26日に全国で発売する。

　本商品は、地元のグルメ情報に詳しいタクシー運転手がおすすめする、名店の味をカップ麺で再現した新シリーズ「タクシー運転手100名に聞いた 本当は教えたくないウマい店」の第一弾。

　沖縄・那覇市若狭に店を構える「亀かめそば」が監修のもと、香り高い鰹だしをベースに豚のうまみをきかせた、まろやかで優しい味わいのスープが特長の“琉球そば”をカップ麺で再現した。

　具材にはチャーシュー風チップ、かまぼこ、ネギのほか、味や食感のアクセントとなる紅しょうがを加えている。

日清の新シリーズが始動！
地元で愛される味わい「亀かめそば」

　那覇市若狭に店を構える「亀かめそば」は、屋台での創業から28年間、変わらぬ味を守り続けてきたお店で、家族経営ならではのアットホームな雰囲気で、老若男女問わず多くの常連客に愛されているという。

　タクシー運転手だからこそ知る味わいを、カップで手軽に楽しめるのは嬉しい！お湯を注げば気分はもう沖縄。これは試してみたい！

　（※文中の価格はすべて税込）

