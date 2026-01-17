このページの本文へ

1月26日発売

「男梅」コラボU.F.O.焼そばが酸っぱうまそ！"ギュンッ" とする酸味

2026年01月17日 18時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

あの「男梅」とコラボだ！

　日清食品は「日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そば」、「0秒チキンラーメン 男梅味パウダー付」を1月26日に全国で発売する。

"男を磨く梅がある。"でおなじみ「男梅」とコラボ

　日清食品のロングセラーで「日清焼そばU.F.O.」と「チキンラーメン」が、ノーベル製菓の「男梅」とコラボレーションを果たす。

■「日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そば」（254円）

　「日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い男梅焼そば」は、かつお節のうまみをベースに、「濃縮梅果汁」の酸味と塩味をきかせた「男梅」味の梅塩だれを特長としたカップ焼そば。コシのある中太ストレート麺に梅塩だれが絡み、濃厚なうまみと香りを味わえるという。

　さらに、「あとがけ梅干しフレーク」別添えで、これを加えることで、"ギュンッ" とする酸味が後を引く、やみつきになるおいしさに仕上がるとしている。

■「0秒チキンラーメン 男梅味パウダー付」（146円）

　「0秒チキンラーメン 男梅味パウダー付」は、"そのままかじる用"の「0秒チキンラーメン」に、梅干しならではの塩味とうまみが感じられる「男梅」味の「味変えパウダー」が付属。

　好みのタイミングで「味変えパウダー」を袋に入れて"しゃかしゃか"と振るだけで、濃厚な梅干しの味わいと麺のザクザクとした食感が合わさった、一度食べたら止まらないおいしさを楽しめる。

　(1) 袋の上部を開けて、まずは丸ごとかじる。
　(2) "味変え"をしたいタイミングで、残りの麺を袋の中で砕き、「味変えパウダー」を入れれえる。（4分の1程度食べてからがおすすめ）
　(3) 袋の上部を閉じるようにして握り、"しゃかしゃか"と振ってから食べる。

まさかのコラボ、気になる！
酸っぱおいしそう～

　ちょっと驚きのコラボが誕生。パッケージも「男梅」仕様で面白い。

　「男梅」が好きな方はもちろん、変わった味わいが気になるという方は試してみては。

　（※文中の価格はすべて税込）

