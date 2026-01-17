このページの本文へ

1月26日発売

あの天下一品の「こってりスープ」に白飯ぶっこみ！背徳感がやみつきに

2026年01月17日 11時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

罪深い味がそそる！

　日清食品は「天下一品 ぶっこみ飯 こってり濃厚鶏白湯」（375円）を1月26日に全国で発売する。

「ぶっこみ飯」シリーズに新作

　「ぶっこみ飯」は、ラーメンを食べた後のスープに"ご飯をぶっこむ"という、背徳感にさいなまれながらも、ついついやってしまう"罪深きうまさ"を表現した日清食品のカップ飯シリーズ。

　今回、京都発祥の人気ラーメンチェーン「天下一品」とコラボレーション。

　天下一品の看板ラーメンである「こってり」は、鶏がらや野菜などをじっくりと炊き出したスープが特長で、そのとろみと濃厚さから「食べるスープ」とも言われている。

　「天下一品 ぶっこみ飯 こってり濃厚鶏白湯」では、「こってり」の残ったスープにご飯を"ぶっこむ"という、常連客に人気の食べ方を再現。

　固形のルゥを使用することで、「こってり」ならではの"とろみ"と"濃厚さ"を表現。鶏がらや野菜などのうまみがつまったスープが、ふっくらとしたご飯に絡み、やみつきになる味わいを楽しむことができると言う。。

　具材には具材チャーシュー風肉具材、メンマ、ネギを使用している。

自宅でなら手軽に！

現在発売されているぶっこみ飯シリーズ

　お店の味が家庭で気軽に楽しめるぶっこみ飯新作。お店で試したことのある方も、そうでない方も自宅でなら気兼ねなく"ぶっこめる"のが嬉しい！

　罪深き味、試してみては。

　（※文中の価格はすべて税込）

