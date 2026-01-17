あの天下一品の「こってりスープ」に白飯ぶっこみ！背徳感がやみつきに

日清食品は「天下一品 ぶっこみ飯 こってり濃厚鶏白湯」（375円）を1月26日に全国で発売する。

「ぶっこみ飯」シリーズに新作

「ぶっこみ飯」は、ラーメンを食べた後のスープに"ご飯をぶっこむ"という、背徳感にさいなまれながらも、ついついやってしまう"罪深きうまさ"を表現した日清食品のカップ飯シリーズ。

今回、京都発祥の人気ラーメンチェーン「天下一品」とコラボレーション。

天下一品の看板ラーメンである「こってり」は、鶏がらや野菜などをじっくりと炊き出したスープが特長で、そのとろみと濃厚さから「食べるスープ」とも言われている。



「天下一品 ぶっこみ飯 こってり濃厚鶏白湯」では、「こってり」の残ったスープにご飯を"ぶっこむ"という、常連客に人気の食べ方を再現。

固形のルゥを使用することで、「こってり」ならではの"とろみ"と"濃厚さ"を表現。鶏がらや野菜などのうまみがつまったスープが、ふっくらとしたご飯に絡み、やみつきになる味わいを楽しむことができると言う。。

具材には具材チャーシュー風肉具材、メンマ、ネギを使用している。

自宅でなら手軽に！

お店の味が家庭で気軽に楽しめるぶっこみ飯新作。お店で試したことのある方も、そうでない方も自宅でなら気兼ねなく"ぶっこめる"のが嬉しい！

罪深き味、試してみては。

（※文中の価格はすべて税込）