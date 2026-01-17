牛100％「大俵ハンバーグ」をチーズにつけて！濃厚でクリーミーな新メニュー

ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは1月22日より「チーズフォンデュ＆大俵ハンバーグ」各種を発売する。
チーズでハンバーグを楽しむ
「チーズフォンデュ＆大俵ハンバーグ」
ファミリーレストラン「ビッグボーイ」の看板メニューは、粗挽き牛肉を100%使用した、「大俵ハンバーグ」。今回この大俵ハンバーグを、新たな味わいで楽しめる新メニューが登場。
▲「チーズフォンデュ＆大俵ハンバーグ 付け合わせフライドポテト」 150g：1309円／200g：1419円／250g：1639円
「チーズフォンデュ＆大俵ハンバーグ」は、「大俵ハンバーグ」をチーズフォンデュソースにディップして楽しむ一品。
厳選した5種のチーズ（ゴーダ、モントレージャック、パルメザン、モッツァレラ、ステッペン）を使用したチーズフォンデュソースは、濃厚でクリーミーな味わいが特長で、大俵ハンバーグと相性抜群だという。
また、大俵ハンバーグは3種類のサイズ（150g・200g・250g）を用意しているので、食事シーンに合わせて選択が可能。
▲「チーズフォンデュ＆大俵ハンバーグ 付け合わせ焼き野菜」
150g／1518円 200g／1628円 250g／1848円
チーズメニューをいろいろ楽しめる
同時に、舞茸やかぼちゃなどの焼き野菜とベーコンをソースにディップして楽しめる「チーズフォンデュ＆焼き野菜とベーコン」も登場。
▲「チーズフォンデュ＆焼き野菜とベーコン」（649円）
▲「チーズフォンデュソース」（220円）
また「チーズフォンデュソース」は単品での注文も可能なため、好きなメニューと組み合わせることもできる。
チーズ好きにはたまらない！
チーズが好きな方には絶対にチェックしてほしい、ビッグボーイの新提案。とろとろなチーズにハンバーグをディップすれば、魅惑の味わいが広がること間違いなし！
チーズソースは好きなメニューにつけることもできるので、自分だけのオリジナルな食べ方もできて嬉しい！
最後の一口まで楽しめる新メニュー、気になる方はお店で試してみては。