1月21日発売

ほっともっと、コッテリ「牛もつ弁当」かきこみたくなる濃厚みそ味！

2026年01月15日 11時25分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ほっともっとは1月21日より、新商品「牛もつ味噌焼き」シリーズを発売します。

　ほっともっととしては初となる牛もつを使ったメニューで、鍋タイプと丼タイプの2商品をラインアップします。

ほっともっとに初の牛もつメニュー登場！

　今回登場するのは、3種の味噌を使った特製だれで仕上げた牛もつ味噌焼きです。旨味と食感が特徴とされる牛もつに、玉ねぎ、もやし、にんにくの芽といった野菜を合わせ、にんにくを効かせた甘辛いたれで調理します。

　熟成期間の異なる3種の味噌を使用しており、直火焼きによる香ばしさ、柔らかな食感と深い味わいが感じられるといいます。

▲牛もつ味噌焼き弁当　790円

　鍋タイプで提供される「牛もつ味噌焼き弁当」は、キャベツがたっぷり入っており、1日あたりの摂取量の2分の1の野菜が摂れるとしています。

▲牛もつ味噌焼き重　690円

　丼タイプの「牛もつ味噌焼き重」は、味噌のコクと甘辛いたれがごはんになじみ、具材との一体感が引き立つというメニューです。

コッテリ濃厚味噌ダレでご飯が進みそう！

　寒い季節になると、味噌の香りが立つメニューが気になる人も多いのではないでしょうか。

　牛もつと3種の味噌を組み合わせた今回の新作は、濃厚な甘辛いタレでご飯が進みそう。ほっともっとでありそうでなかった新作です。

　特に鍋タイプの「牛もつ味噌焼き弁当」は、1日あたりの摂取量の2分の1の野菜が摂れて、日ごろ野菜不足が気になっている人にもうれしいです。

　味噌の香りがしっかり立つ牛もつをご飯と一緒にかっこんでいただきいですね！

※価格は税込み表記です。

